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США пока не планируют пополнять резерв нефти, "разграбленный" при Байдене - РИА Новости, 26.06.2025
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21:28 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025675542.html
США пока не планируют пополнять резерв нефти, "разграбленный" при Байдене
США пока не планируют пополнять резерв нефти, "разграбленный" при Байдене - РИА Новости, 26.06.2025
США пока не планируют пополнять резерв нефти, "разграбленный" при Байдене
США пока нет планируют начать восполнение стратегического нефтяного резерва, "разграбленного" при экс-президенте страны Джо Байдене, заявила в четверг... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США пока нет планируют начать восполнение стратегического нефтяного резерва, "разграбленного" при экс-президенте страны Джо Байдене, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Нет никаких ближайших планов это делать", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о восстановлении нефтяного резерва. По словам Левитт, хотя предыдущая американская администрация "полностью разграбила и истощила" стратегический запас нефти США, действующий глава государства Дональд Трамп примет решение начать восполнение резерва в подходящее время. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
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цены на нефть, сша, джо байден, дональд трамп
Цены на нефть, США, Джо Байден, Дональд Трамп
США пока не планируют пополнять резерв нефти, "разграбленный" при Байдене

Белый дом: США пока не планируют восполнять стратегический нефтяной резерв

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США пока нет планируют начать восполнение стратегического нефтяного резерва, "разграбленного" при экс-президенте страны Джо Байдене, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Нет никаких ближайших планов это делать", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о восстановлении нефтяного резерва.
По словам Левитт, хотя предыдущая американская администрация "полностью разграбила и истощила" стратегический запас нефти США, действующий глава государства Дональд Трамп примет решение начать восполнение резерва в подходящее время.
В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
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