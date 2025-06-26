https://ria.ru/20250626/ssha-2025675542.html

США пока не планируют пополнять резерв нефти, "разграбленный" при Байдене

США пока не планируют пополнять резерв нефти, "разграбленный" при Байдене - РИА Новости, 26.06.2025

США пока не планируют пополнять резерв нефти, "разграбленный" при Байдене

США пока нет планируют начать восполнение стратегического нефтяного резерва, "разграбленного" при экс-президенте страны Джо Байдене, заявила в четверг... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:28:00+03:00

2025-06-26T21:28:00+03:00

2025-06-26T21:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США пока нет планируют начать восполнение стратегического нефтяного резерва, "разграбленного" при экс-президенте страны Джо Байдене, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Нет никаких ближайших планов это делать", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о восстановлении нефтяного резерва. По словам Левитт, хотя предыдущая американская администрация "полностью разграбила и истощила" стратегический запас нефти США, действующий глава государства Дональд Трамп примет решение начать восполнение резерва в подходящее время. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, джо байден, дональд трамп