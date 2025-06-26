США пока не планируют пополнять резерв нефти, "разграбленный" при Байдене
Белый дом: США пока не планируют восполнять стратегический нефтяной резерв
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США пока нет планируют начать восполнение стратегического нефтяного резерва, "разграбленного" при экс-президенте страны Джо Байдене, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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"Нет никаких ближайших планов это делать", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о восстановлении нефтяного резерва.
По словам Левитт, хотя предыдущая американская администрация "полностью разграбила и истощила" стратегический запас нефти США, действующий глава государства Дональд Трамп примет решение начать восполнение резерва в подходящее время.
В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.