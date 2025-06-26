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Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot
Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot - РИА Новости, 26.06.2025
Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отказалась комментировать информацию о возможности передачи Киеву дополнительных систем Patriot. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:38:00+03:00
2025-06-26T20:38:00+03:00
2025-06-26T20:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отказалась комментировать информацию о возможности передачи Киеву дополнительных систем Patriot. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность передачи Украине дополнительных ЗРК Patriot. "Я предоставлю президенту говорить об этом", - сказала Левитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, была ли такая договоренность достигнута на встрече Трампа с Владимиром Зеленским в Гааге. По словам Левитт, контакты с Зеленским были частного порядка. "Встреча была хорошей, направленной в сторону прогресса", - добавила Левитт.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot
Левит отказалась комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot