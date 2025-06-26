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Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025670044.html
Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot
Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot - РИА Новости, 26.06.2025
Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отказалась комментировать информацию о возможности передачи Киеву дополнительных систем Patriot. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:38:00+03:00
2025-06-26T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отказалась комментировать информацию о возможности передачи Киеву дополнительных систем Patriot. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность передачи Украине дополнительных ЗРК Patriot. "Я предоставлю президенту говорить об этом", - сказала Левитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, была ли такая договоренность достигнута на встрече Трампа с Владимиром Зеленским в Гааге. По словам Левитт, контакты с Зеленским были частного порядка. "Встреча была хорошей, направленной в сторону прогресса", - добавила Левитт.
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot

Левит отказалась комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отказалась комментировать информацию о возможности передачи Киеву дополнительных систем Patriot.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность передачи Украине дополнительных ЗРК Patriot.
"Я предоставлю президенту говорить об этом", - сказала Левитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, была ли такая договоренность достигнута на встрече Трампа с Владимиром Зеленским в Гааге.
По словам Левитт, контакты с Зеленским были частного порядка.
"Встреча была хорошей, направленной в сторону прогресса", - добавила Левитт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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