Рейтинг@Mail.ru
"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025651665.html
"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле
"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле - РИА Новости, 26.06.2025
"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле
США считают конфликт между Израилем и Ираном более важным, чем ситуацию на Украине, пишет китайское издание NetEase. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:03:00+03:00
2025-06-26T19:03:00+03:00
космос - риа наука
в мире
украина
израиль
сша
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. США считают конфликт между Израилем и Ираном более важным, чем ситуацию на Украине, пишет китайское издание NetEase."В глазах американцев Израиль не может проиграть, а Украина может подождать", — отмечается в материале.В статье говорится, что Украина стала жертвой в ирано-израильском конфликте. При этом США используют Украину только когда им это выгодно. Из-за конфликта на Ближнем Востоке людей, призывающих к поддержке Киева, стали меньше слышать, а западная помощь сократилась; 20 тысяч ракет США, изначально предназначавшиеся Украине, были направлены на Ближний Восток. Все это может коренным образом ухудшить ситуацию для Украины на поле боя.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250626/obmen-2025604529.html
https://ria.ru/20250626/netanyakhu-2025584469.html
украина
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, в мире, украина, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Космос - РИА Наука, В мире, Украина, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле

NetEase: для США приоритетнее ирано-израильский конфликт, чем украинский

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. США считают конфликт между Израилем и Ираном более важным, чем ситуацию на Украине, пишет китайское издание NetEase.
"В глазах американцев Израиль не может проиграть, а Украина может подождать", — отмечается в материале.
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Вчера, 16:59
В статье говорится, что Украина стала жертвой в ирано-израильском конфликте. При этом США используют Украину только когда им это выгодно. Из-за конфликта на Ближнем Востоке людей, призывающих к поддержке Киева, стали меньше слышать, а западная помощь сократилась; 20 тысяч ракет США, изначально предназначавшиеся Украине, были направлены на Ближний Восток. Все это может коренным образом ухудшить ситуацию для Украины на поле боя.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля
Вчера, 15:47
 
Космос - РИА НаукаВ миреУкраинаИзраильСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала