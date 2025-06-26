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"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле
"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле - РИА Новости, 26.06.2025
"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле
США считают конфликт между Израилем и Ираном более важным, чем ситуацию на Украине, пишет китайское издание NetEase. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. США считают конфликт между Израилем и Ираном более важным, чем ситуацию на Украине, пишет китайское издание NetEase."В глазах американцев Израиль не может проиграть, а Украина может подождать", — отмечается в материале.В статье говорится, что Украина стала жертвой в ирано-израильском конфликте. При этом США используют Украину только когда им это выгодно. Из-за конфликта на Ближнем Востоке людей, призывающих к поддержке Киева, стали меньше слышать, а западная помощь сократилась; 20 тысяч ракет США, изначально предназначавшиеся Украине, были направлены на Ближний Восток. Все это может коренным образом ухудшить ситуацию для Украины на поле боя.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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космос - риа наука, в мире, украина, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Космос - РИА Наука, В мире, Украина, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле
NetEase: для США приоритетнее ирано-израильский конфликт, чем украинский