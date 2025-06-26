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Мировая торговля товарами резко выросла в начале 2025 года - РИА Новости, 26.06.2025
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17:51 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025624966.html
Мировая торговля товарами резко выросла в начале 2025 года
Мировая торговля товарами резко выросла в начале 2025 года - РИА Новости, 26.06.2025
Мировая торговля товарами резко выросла в начале 2025 года
Мировая торговля товарами резко выросла в начале 2025 года в ожидании пошлин США, но ослабление экспортных заказов говорит о том, что этот импульс может не... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:51:00+03:00
2025-06-26T17:51:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Мировая торговля товарами резко выросла в начале 2025 года в ожидании пошлин США, но ослабление экспортных заказов говорит о том, что этот импульс может не сохраниться, говорится в опубликованном в четверг Барометре торговли товарами ВТО. Барометр торговли товарами ВТО - сводный опережающий индикатор мировой торговли, предоставляющий информацию в режиме реального времени о динамике торговли товарами в соответствии с последними тенденциями. Значения барометра выше 100 связаны с объемами торговли, превышающими тренд, в то время как значения барометра ниже 100 предполагают, что торговля товарами упала ниже тренда или упадет в ближайшем будущем. "В начале 2025 года в мировой торговле товарами наблюдался значительный рост, вызванный опережающими закупками импортеров в преддверии ожидаемого повышения пошлин (США - ред.). Однако ослабление экспортных заказов указывает на то, что этот импульс может не сохраниться", - сказано в документе. Барометр ВТО по торговле товарами вырос до 103,5 с 102,8 в марте, в то время как прогнозируемый индекс новых экспортных заказов упал до 97,9, указывая на более слабый рост торговли в конце года. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.
https://ria.ru/20250403/vto-2009193829.html
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цены на нефть, сша, китай, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), в мире
Цены на нефть, США, Китай, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Мировая торговля товарами резко выросла в начале 2025 года

ВТО: мировая торговля товарами резко выросла в ожидании пошлин США

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Мировая торговля товарами резко выросла в начале 2025 года в ожидании пошлин США, но ослабление экспортных заказов говорит о том, что этот импульс может не сохраниться, говорится в опубликованном в четверг Барометре торговли товарами ВТО.
Барометр торговли товарами ВТО - сводный опережающий индикатор мировой торговли, предоставляющий информацию в режиме реального времени о динамике торговли товарами в соответствии с последними тенденциями. Значения барометра выше 100 связаны с объемами торговли, превышающими тренд, в то время как значения барометра ниже 100 предполагают, что торговля товарами упала ниже тренда или упадет в ближайшем будущем.
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"В начале 2025 года в мировой торговле товарами наблюдался значительный рост, вызванный опережающими закупками импортеров в преддверии ожидаемого повышения пошлин (США - ред.). Однако ослабление экспортных заказов указывает на то, что этот импульс может не сохраниться", - сказано в документе.
Барометр ВТО по торговле товарами вырос до 103,5 с 102,8 в марте, в то время как прогнозируемый индекс новых экспортных заказов упал до 97,9, указывая на более слабый рост торговли в конце года.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.
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Цены на нефтьСШАКитайДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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