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Эксперт оценил влияние отношений США и Ирана на мировую торговлю - РИА Новости, 26.06.2025
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16:50 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025602050.html
Эксперт оценил влияние отношений США и Ирана на мировую торговлю
Эксперт оценил влияние отношений США и Ирана на мировую торговлю - РИА Новости, 26.06.2025
Эксперт оценил влияние отношений США и Ирана на мировую торговлю
США пока вряд ли будут вводить новые ограничения против Ирана, при этом динамика их взаимоотношений в этом году не окажет прямого влияния на мировую торговлю,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:50:00+03:00
2025-06-26T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США пока вряд ли будут вводить новые ограничения против Ирана, при этом динамика их взаимоотношений в этом году не окажет прямого влияния на мировую торговлю, сообщил РИА Новости эксперт аналитической компании "Эйлер" Барри Эрлих. Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана, и выразил надежду, что Пекин будет приобретать нефть и у США. Заявление прозвучало на фоне завершившейся эскалации между Ираном и Израилем, во время которой высказывались опасения, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы. "В нынешней ситуации США вряд ли введут новые ограничения в отношении Ирана. Также необходимо подчеркнуть, что отношения между Тегераном и Вашингтоном не окажут прямого влияния на мировую торговлю в этом году. Иран никогда не прекращал экспорт нефти, даже под санкциями, пусть даже объемы и значительно сократились. Несмотря на свои ресурсы, страна занимает относительно скромное место в мировой экономике (менее 0,5% мирового ВВП). Ее доля в мировом экспорте товаров также невелика", - отмечает Эрлих. В то же время эксперт полагает, что Вашингтон планирует заключить мирное ядерное соглашение с Ираном и отменить введенные в 2018 году экономические санкции и ограничения в рамках этой сделки. "Цель США понятна – использовать возможное снятие санкций как рычаг дополнительного невоенного давления на Иран для достижения главного приоритета: предотвратить появление ядерного оружия в руках Ирана. Иран требовал снятия санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы. Без этого условия Иран не пойдет ни на какое соглашение", - рассуждает он. Вероятное снятие санкций (пусть даже частичное) в энергетическом секторе (нефть, газ) способствует стабилизации цен на углеводороды, что выгодно глобальной экономике, особенно США. Например, сразу после заявления Трампа котировки нефти серьезно просели, добавил эксперт.
https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html
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иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Эксперт оценил влияние отношений США и Ирана на мировую торговлю

Экономист Эрлих: отношения США и Ирана не повлияют на мировую торговлю

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США пока вряд ли будут вводить новые ограничения против Ирана, при этом динамика их взаимоотношений в этом году не окажет прямого влияния на мировую торговлю, сообщил РИА Новости эксперт аналитической компании "Эйлер" Барри Эрлих.
Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана, и выразил надежду, что Пекин будет приобретать нефть и у США. Заявление прозвучало на фоне завершившейся эскалации между Ираном и Израилем, во время которой высказывались опасения, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы.
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"В нынешней ситуации США вряд ли введут новые ограничения в отношении Ирана. Также необходимо подчеркнуть, что отношения между Тегераном и Вашингтоном не окажут прямого влияния на мировую торговлю в этом году. Иран никогда не прекращал экспорт нефти, даже под санкциями, пусть даже объемы и значительно сократились. Несмотря на свои ресурсы, страна занимает относительно скромное место в мировой экономике (менее 0,5% мирового ВВП). Ее доля в мировом экспорте товаров также невелика", - отмечает Эрлих.
В то же время эксперт полагает, что Вашингтон планирует заключить мирное ядерное соглашение с Ираном и отменить введенные в 2018 году экономические санкции и ограничения в рамках этой сделки.
"Цель США понятна – использовать возможное снятие санкций как рычаг дополнительного невоенного давления на Иран для достижения главного приоритета: предотвратить появление ядерного оружия в руках Ирана. Иран требовал снятия санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы. Без этого условия Иран не пойдет ни на какое соглашение", - рассуждает он.
Вероятное снятие санкций (пусть даже частичное) в энергетическом секторе (нефть, газ) способствует стабилизации цен на углеводороды, что выгодно глобальной экономике, особенно США. Например, сразу после заявления Трампа котировки нефти серьезно просели, добавил эксперт.
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