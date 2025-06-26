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США будут довольны только капитуляцией Ирана, заявил Хаменеи - РИА Новости, 26.06.2025
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14:36 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025567171.html
США будут довольны только капитуляцией Ирана, заявил Хаменеи
США будут довольны только капитуляцией Ирана, заявил Хаменеи - РИА Новости, 26.06.2025
США будут довольны только капитуляцией Ирана, заявил Хаменеи
США будут довольны только иранской капитуляцией, но Тегеран на нее не пойдет, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:36:00+03:00
2025-06-26T14:36:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. США будут довольны только иранской капитуляцией, но Тегеран на нее не пойдет, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "В одном из заявлений американские власти сказали, что Иран должен капитулировать. И речь тут не об обогащении, не о ядерной промышленности, речь о том, чтобы Иран сдался. Конечно, это весьма громкие слова для президента США", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит его пресс-служба. По его словам, Вашингтон с самого начала Исламской революции 1979 года бросал вызовы Ирану, приводя каждый раз различные предлоги: "один раз права человека, другой - защиту демократии, еще один раз - права женщин, потом обогащение (урана) и сам ядерный вопрос, как-то раз и вопросы ракетостроения". "Он (президент США) показал правду, дав понять, что американцы будут довольны только капитуляцией Ирана - не меньше. Это важный момент", - отметил Хаменеи, добавив, что "этого никогда не произойдет".
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в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США будут довольны только капитуляцией Ирана, заявил Хаменеи

Хаменеи: США будут довольны только капитуляцией, но Иран на нее не пойдет

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. США будут довольны только иранской капитуляцией, но Тегеран на нее не пойдет, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"В одном из заявлений американские власти сказали, что Иран должен капитулировать. И речь тут не об обогащении, не о ядерной промышленности, речь о том, чтобы Иран сдался. Конечно, это весьма громкие слова для президента США", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит его пресс-служба.
По его словам, Вашингтон с самого начала Исламской революции 1979 года бросал вызовы Ирану, приводя каждый раз различные предлоги: "один раз права человека, другой - защиту демократии, еще один раз - права женщин, потом обогащение (урана) и сам ядерный вопрос, как-то раз и вопросы ракетостроения".
"Он (президент США) показал правду, дав понять, что американцы будут довольны только капитуляцией Ирана - не меньше. Это важный момент", - отметил Хаменеи, добавив, что "этого никогда не произойдет".
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Вчера, 14:27
 
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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