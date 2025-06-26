https://ria.ru/20250626/sovbez-2025618336.html

В Совбезе заявили о росте уровня терроризма в Африке

В Совбезе заявили о росте уровня терроризма в Африке - РИА Новости, 26.06.2025

В Совбезе заявили о росте уровня терроризма в Африке

Уровень терроризма в Африке растет, и высока вероятность перемещения на этот континент штаб-квартир наиболее крупных международных террористических организаций, РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:41:00+03:00

2025-06-26T17:41:00+03:00

2025-06-26T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уровень терроризма в Африке растет, и высока вероятность перемещения на этот континент штаб-квартир наиболее крупных международных террористических организаций, таких как запрещенные в России "Исламское государство" (ИГ)* и "Аль-Каида"*, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. "Африканский континент в последние годы действительно стал одним из основных очагов террористической активности. Сюда стягиваются радикалы из других регионов, в которых им не удалось укрепить свои позиции, в том числе из стран Ближнего Востока и Южной Азии. Вооруженные группировки, связанные с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, значительно расширили свое территориальное присутствие в Африке", - сказал Коков в интервью "Российской газете". Только на регион Сахеля приходится более половины всех жертв терроризма в мире - в 2024 году там зафиксировано 3,5 тысячи терактов, в результате которых погибли более 14 тысяч человек, большая часть из них — мирные жители, отметил Коков. По словам Кокова, террористические группы в Африке занимаются всеми формами преступной деятельности – похищением людей с целью получения выкупа, незаконной добычей золота, торговлей оружием, контрабандой наркотиков и незаконной эксплуатацией природных ресурсов. "Их доход составляет сотни миллионов долларов в год, обеспечивая необходимыми финансовыми ресурсами для расширения базы вербовки новых сторонников, содержания иностранных боевиков-террористов, их транспортировки в другие регионы и обратно", - добавил замсекретаря Совбеза РФ. Террористические группировки контролируют обширные территории, продолжил он. "Отдельные террористические группировки после насильственного свержения законных правительств фактически превращаются в квазиправительственные образования. Они контролируют обширные территории, осуществляют правосудие по своим законам, собирают налоги с запуганного населения. Особую тревогу вызывает признание такой правящей власти частью международного сообщества", - сказал Коков. По его словам, дополнительную угрозу представляет усиление взаимосвязей между террористическими группами по всему африканскому континенту. "Они уже не действуют изолированно, делятся боевиками, разведданными, каналами финансирования и тактическим опытом. Их межрегиональное взаимодействие, подкрепленное миграцией иностранных наемников и общей идеологической платформой с ближневосточными экстремистскими организациями, создало панафриканскую террористическую экосистему, способную поддерживать долгосрочный конфликт и бросать вызов традиционным мерам безопасности", - пояснил Коков. "В этих обстоятельствах высока вероятность перемещения в Африку штаб-квартир наиболее крупных международных террористических организаций, таких как "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, - подчеркнул он. По словам Кокова, в этой связи реальную опасность представляет использование международными террористами миграционных потоков для трансграничного перемещения своих эмиссаров и активных сторонников, их легализации в принимающих странах. После этого будет происходить расширение географии их влияния, вербовки новых членов, создания законспирированных ячеек и организации террористической деятельности, отметил замсекретаря СБ РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20250623/tserkov-2024832804.html

https://ria.ru/20250402/genprokuror-2008841008.html

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россия, африка, ближний восток, юрий коков, в мире