https://ria.ru/20250626/sk-2025597536.html
Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость
Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость - РИА Новости, 26.06.2025
Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость
Мужчине, бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту "Шереметьево", проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости, сообщила... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:31:00+03:00
2025-06-26T16:31:00+03:00
2025-06-26T16:38:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
шереметьево (аэропорт)
ольга врадий
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025588795_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_2274391405544e9fa39ec702f4428352.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчине, бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту "Шереметьево", проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."По делу назначен ряд экспертиз, в том числе химическая, техническая и судебно-медицинская. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы для определения вменяемости обвиняемого", - сказала она.
https://ria.ru/20250626/dopros-2025598666.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025588795_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_7a188384f398f716ed5762c28e7accfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт), ольга врадий, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Шереметьево (аэропорт), Ольга Врадий, Россия
Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость
Бросивший ребенка на пол в Шереметьево мужчина пройдет экспертизу на вменяемость