https://ria.ru/20250626/sk-2025597536.html

Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость

Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость - РИА Новости, 26.06.2025

Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость

Мужчине, бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту "Шереметьево", проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости, сообщила... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:31:00+03:00

2025-06-26T16:31:00+03:00

2025-06-26T16:38:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

шереметьево (аэропорт)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчине, бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту "Шереметьево", проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."По делу назначен ряд экспертиз, в том числе химическая, техническая и судебно-медицинская. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы для определения вменяемости обвиняемого", - сказала она.

https://ria.ru/20250626/dopros-2025598666.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт), ольга врадий, россия