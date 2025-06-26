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Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость - РИА Новости, 26.06.2025
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16:31 26.06.2025 (обновлено: 16:38 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/sk-2025597536.html
Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость
Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость - РИА Новости, 26.06.2025
Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость
Мужчине, бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту "Шереметьево", проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости, сообщила... РИА Новости, 26.06.2025
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происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
шереметьево (аэропорт)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчине, бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту "Шереметьево", проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."По делу назначен ряд экспертиз, в том числе химическая, техническая и судебно-медицинская. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы для определения вменяемости обвиняемого", - сказала она.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт), ольга врадий, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Шереметьево (аэропорт), Ольга Врадий, Россия
Мужчина, ударивший ребенка в Шереметьево, пройдет экспертизу на вменяемость

Бросивший ребенка на пол в Шереметьево мужчина пройдет экспертизу на вменяемость

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчине, бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту "Шереметьево", проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По делу назначен ряд экспертиз, в том числе химическая, техническая и судебно-медицинская. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы для определения вменяемости обвиняемого", - сказала она.
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Шереметьево (аэропорт)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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