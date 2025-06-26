https://ria.ru/20250626/singapur-2025668278.html
Сборная России завоевала 8 медалей на олимпиаде по кибербезу в Сингапуре
Сборная России завоевала 8 медалей на олимпиаде по кибербезу в Сингапуре - РИА Новости, 26.06.2025
Сборная России завоевала 8 медалей на олимпиаде по кибербезу в Сингапуре
Команда из России заняла второе место в командном зачете по количеству золотых медалей на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:27:00+03:00
2025-06-26T20:27:00+03:00
2025-06-26T20:27:00+03:00
центральный университет (цу)
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лаборатория касперского
кибербезопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Команда из России заняла второе место в командном зачете по количеству золотых медалей на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, которая прошла в Сингапуре, сообщает пресс-служба Центрального университета. К состязаниям команду готовили ведущие специалисты в области кибербезопасности из Центрального университета и "Лаборатории Касперского", победители и тренеры команд-победителей престижных соревнований в сфере информбезопасности. В финале олимпиады сборная России встретилась с 128 школьниками из 25 стран, включая Австралию, Канаду, Данию, Гонконг, Израиль, Италию, Японию, Лаос, Макао, Малайзию, Мексику, Сингапур, Шри-Ланку, Швецию и другие. Финал состоял из двух туров. В первом старшеклассники в течение 3 часов решали 7 задач повышенной сложности по криптографии, бинарным уязвимостям, веб уязвимостям и реверс-инжинирингу. Второй тур длился 5 часов и содержал дополнительные задачи на пентест, стеганографию и форензику. Серебро и второе место в общекомандном зачете на олимпиаде обеспечили достижения участников сборной в индивидуальном зачете. Обладателями золотых медалей стали Макстм Никитин и Алексей Новиков из Москвы и Ильдар Хужиахметов из Казани. Серебряные медали завоевали московские школьники Георгий Балашов, Егор Заборов и Георгий Лагутин. "Бронзу" получили Максим Еронин и Михаил Селин из Москвы. Также в Сингапуре в состав Международного комитета олимпиады была избрана руководитель привлечения абитуриентов и олимпиадного трека Центрального университета Екатерина Процко, а тренер по CTF Центрального университета, главный тренер сборной России на Олимпиаде Максим Смирнов вошел в состав научно-технического комитета, который будет разрабатывать формат проведения олимпиады и задания для участников. "Для нас это не первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба — в прошлом году мы успешно подготовили победителей столь же престижной Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Тогда наша команда обошла участников из 39 стран, став безоговорочным победителем. Развитие олимпиадного движения — одно из ключевых направлений работы Центрального университета", - приводится в сообщении комментарий ректора вуза Евгения Ивашкевича. Как отметила директор по работе с персоналом "Лаборатории Касперского" Марина Алексеева, "возможность протестировать навыки, которые, безусловно, будут востребованы в профессиональной жизни, очень важна не только для развития самих участников, но и для повышения уровня международной кибербезопасности в будущем". Организатором первой олимпиады ICO выступила Школа вычислительных технологий Национального университета Сингапура. Следующая олимпиада пройдет в 2026 году в Сиднее.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральный университет (цу), сингапур, россия, лаборатория касперского, кибербезопасность
Центральный университет (ЦУ), Сингапур, Россия, Лаборатория Касперского, Кибербезопасность
Сборная России завоевала 8 медалей на олимпиаде по кибербезу в Сингапуре
Российские школьники заняли 2-е место на олимпиаде по кибербезу в Сингапуре
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Команда из России заняла второе место в командном зачете по количеству золотых медалей на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, которая прошла в Сингапуре, сообщает пресс-служба Центрального университета.
К состязаниям команду готовили ведущие специалисты в области кибербезопасности из Центрального университета и "Лаборатории Касперского", победители и тренеры команд-победителей престижных соревнований в сфере информбезопасности.
В финале олимпиады сборная России встретилась с 128 школьниками из 25 стран, включая Австралию, Канаду, Данию, Гонконг, Израиль, Италию, Японию, Лаос, Макао, Малайзию, Мексику, Сингапур, Шри-Ланку, Швецию и другие.
Финал состоял из двух туров. В первом старшеклассники в течение 3 часов решали 7 задач повышенной сложности по криптографии, бинарным уязвимостям, веб уязвимостям и реверс-инжинирингу. Второй тур длился 5 часов и содержал дополнительные задачи на пентест, стеганографию и форензику.
Серебро и второе место в общекомандном зачете на олимпиаде обеспечили достижения участников сборной в индивидуальном зачете. Обладателями золотых медалей стали Макстм Никитин и Алексей Новиков из Москвы и Ильдар Хужиахметов из Казани. Серебряные медали завоевали московские школьники Георгий Балашов, Егор Заборов и Георгий Лагутин. "Бронзу" получили Максим Еронин и Михаил Селин из Москвы.
Также в Сингапуре в состав Международного комитета олимпиады была избрана руководитель привлечения абитуриентов и олимпиадного трека Центрального университета Екатерина Процко, а тренер по CTF Центрального университета, главный тренер сборной России на Олимпиаде Максим Смирнов вошел в состав научно-технического комитета, который будет разрабатывать формат проведения олимпиады и задания для участников.
"Для нас это не первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба — в прошлом году мы успешно подготовили победителей столь же престижной Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Тогда наша команда обошла участников из 39 стран, став безоговорочным победителем. Развитие олимпиадного движения — одно из ключевых направлений работы Центрального университета", - приводится в сообщении комментарий ректора вуза Евгения Ивашкевича.
Как отметила директор по работе с персоналом "Лаборатории Касперского" Марина Алексеева, "возможность протестировать навыки, которые, безусловно, будут востребованы в профессиональной жизни, очень важна не только для развития самих участников, но и для повышения уровня международной кибербезопасности в будущем".
Организатором первой олимпиады ICO выступила Школа вычислительных технологий Национального университета Сингапура. Следующая олимпиада пройдет в 2026 году в Сиднее.