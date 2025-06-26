Умер режиссер научно-популярного кино Михаил Шмулевич
Режиссер научно-популярного кино Михаил Шмулевич умер на 78-м году жизни
© Фото : Союз кинематографистов РФМихаил Шмулевич
© Фото : Союз кинематографистов РФ
Михаил Шмулевич. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, режиссер научно-популярного кино Михаил Шмулевич умер на 78-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
"24 июня 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш друг и коллега – член Союза кинематографистов России, режиссер научно-популярного кино Михаил Израилевич Шмулевич (1947-2025)", - говорится в сообщении.
В Союзе напомнили, что фильм Шмулевича "Хакасия" был отмечен дипломом на Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте, а фильм "Крестьянский сын" был удостоен диплома на Всесоюзном кинофестивале в Киеве.
Михаил Шмулевич родился 28 ноября 1947 года в Москве, в 1974 году окончил ВГИК им. С.А. Герасимова по специальности режиссер научно-популярного кино и телефильма. С 1976 года работал на Восточно-Сибирской студии кинохроники в должности режиссера научно-популярных фильмов. В качестве режиссера Шмулевич сделал свыше тридцати фильмов и роликов, в том числе два полнометражных фильма. Также по своим сценариям он снимал сюжеты для сатирического киножурнала "Фитиль"