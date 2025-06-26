https://ria.ru/20250626/shmulevich-2025597622.html

Умер режиссер научно-популярного кино Михаил Шмулевич

Умер режиссер научно-популярного кино Михаил Шмулевич - РИА Новости, 26.06.2025

Умер режиссер научно-популярного кино Михаил Шмулевич

Член Союза кинематографистов России, режиссер научно-популярного кино Михаил Шмулевич умер на 78-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Союза... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:31:00+03:00

2025-06-26T16:31:00+03:00

2025-06-26T16:31:00+03:00

культура

россия

вгик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025597314_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_dd49efb5919b8c68d7d1f2bd0a0ea4e3.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, режиссер научно-популярного кино Михаил Шмулевич умер на 78-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ. "24 июня 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш друг и коллега – член Союза кинематографистов России, режиссер научно-популярного кино Михаил Израилевич Шмулевич (1947-2025)", - говорится в сообщении. В Союзе напомнили, что фильм Шмулевича "Хакасия" был отмечен дипломом на Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте, а фильм "Крестьянский сын" был удостоен диплома на Всесоюзном кинофестивале в Киеве. Михаил Шмулевич родился 28 ноября 1947 года в Москве, в 1974 году окончил ВГИК им. С.А. Герасимова по специальности режиссер научно-популярного кино и телефильма. С 1976 года работал на Восточно-Сибирской студии кинохроники в должности режиссера научно-популярных фильмов. В качестве режиссера Шмулевич сделал свыше тридцати фильмов и роликов, в том числе два полнометражных фильма. Также по своим сценариям он снимал сюжеты для сатирического киножурнала "Фитиль"

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вгик