https://ria.ru/20250626/serbiya-2025480340.html

В Сербии предотвратили попытку госпереворота

В Сербии предотвратили попытку госпереворота - РИА Новости, 26.06.2025

В Сербии предотвратили попытку госпереворота

В Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке переворота, сообщил телеканал RTS со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T04:30:00+03:00

2025-06-26T04:30:00+03:00

2025-06-26T04:30:00+03:00

в мире

сербия

александр вучич

белградский университет

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке переворота, сообщил телеканал RTS со ссылкой на МВД страны.“Предполагается, что 21 июня подозреваемые встретились в отеле в Кралево, чтобы спланировать государственный переворот в Республике Сербия, подготовить нападения на представителей государственных учреждений и сотрудников полиции, а также организовать вторжение в здание правительства республики”, – говорится в сообщении.У одного из задержанных изъяли пистолет со спиленным серийным номером, разрешения на оружие у него не было. У второго подозреваемого обнаружили арбалет. Обоих отправили под стражу на 48 часов.С конца прошлого года в Сербии проходят массовые протесты студентов и сторонников оппозиции. Они начались после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Демонстранты почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Они блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, крупнейшим из которых является Белградский университет с четырьмя десятками факультетов с большой автономией. Там учится около 100 тысяч студентов. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц.Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал президент Александр Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250624/vuchich-2025131719.html

https://ria.ru/20231227/serbiya-1918340673.html

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в мире, сербия, александр вучич, белградский университет