https://ria.ru/20250626/semena-2025534550.html

Россельхознадзор запретил ввоз семян из Нидерландов

Россельхознадзор запретил ввоз семян из Нидерландов - РИА Новости, 26.06.2025

Россельхознадзор запретил ввоз семян из Нидерландов

Россельхознадзор запретил с 30 июня 2025 года ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов для обеспечения фитосанитарного... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:38:00+03:00

2025-06-26T12:38:00+03:00

2025-06-26T12:39:00+03:00

экономика

россия

нидерланды

венгрия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россельхознадзор запретил с 30 июня 2025 года ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов для обеспечения фитосанитарного благополучия, сообщила пресс-служба ведомства. "Россельхознадзор с 30 июня 2025 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов. Меры приняты в целях сохранения фитосанитарного благополучия и поддержания имиджа России как надежного экспортера, а также предотвращения распространения карантинных объектов в стране", - говорится в сообщении. При этом в Россельхознадзоре напомнили, что с 23 ноября 2023 года ведомством уже запрещены прямые поставки в Россию семян и посадочного материала из Нидерландов. Ранее в июне текущего года в семенах и растениях для защищенного грунта нидерландского происхождения, поступивших в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы, обнаружено три случая заражения карантинными для стран-членов ЕАЭС объектами, отметили в Россельхознадзоре. "Систематические случаи выявления карантинных объектов в нидерландской растительной продукции подтверждают отсутствие мер, принимаемых компетентным ведомством Нидерландов по обеспечению фитосанитарной безопасности при экспорте", - заявили в службе. Согласно данным ФГИС "Аргус-Фито", которые приведены в сообщении Россельхознадзора, по состоянию на 22 июня 2025 года в Россию ввезено 9,6 миллиона н штук посадочного материала и 530,5 тонн семенного материала нидерландского происхождения, а за весь 2024 год – 41,6 миллиона штук и 671,9 тонн соответственно.

https://ria.ru/20250114/es-1993736999.html

https://ria.ru/20250117/zapret-1994193595.html

россия

нидерланды

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экономика, россия, нидерланды, венгрия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз