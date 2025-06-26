https://ria.ru/20250626/schepihin-2025553021.html

Блогер Щепихин, обвиняемый в экстремизме, заявил, что сильно раскаивается

Блогер Щепихин, обвиняемый в экстремизме, заявил, что сильно раскаивается - РИА Новости, 26.06.2025

Блогер Щепихин, обвиняемый в экстремизме, заявил, что сильно раскаивается

Блогер Арег Щепихин, обвиняемый по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, заявил в суде, что сильно раскаивается, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:53:00+03:00

2025-06-26T13:53:00+03:00

2025-06-26T13:58:00+03:00

происшествия

россия

москва

арег щепихин

московский городской суд

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин, обвиняемый по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, заявил в суде, что сильно раскаивается, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. Сегодня суд рассматривал жалобу на арест мужчины. "Я сильно раскаиваюсь… Я бы хотел просить домашний арест или подписку о невыезде", - сказал Щепихин. В жалобе его адвокат просил суд отменить избранную меру пресечения или рассмотреть возможность избрать иную, более мягкую. Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд утвердил это решение. Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет. В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.

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