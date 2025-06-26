https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025530993.html

Премьер Финляндии призвал Венгрию и Словакию одобрить 18-й пакет санкций

Премьер Финляндии призвал Венгрию и Словакию одобрить 18-й пакет санкций - РИА Новости, 26.06.2025

Премьер Финляндии призвал Венгрию и Словакию одобрить 18-й пакет санкций

Премьер Финляндии Петтери Орпо призвал найти способы склонить Венгрию и Словакию одобрить 18-й пакет антироссийских санкций. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:24:00+03:00

2025-06-26T12:24:00+03:00

2025-06-26T12:24:00+03:00

венгрия

словакия

петтери орпо

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Премьер Финляндии Петтери Орпо призвал найти способы склонить Венгрию и Словакию одобрить 18-й пакет антироссийских санкций. "Продление санкций, которые истекают в скором времени, и принятие нового пакета санкций абсолютно необходимо, и нужно найти способы включить и эти две страны", - сказал Орпо журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос о блокировке новых санкций Венгрией и Словакией. Орпо выразил надежду, что лидеры ЕС достигнут решения по санкциям на встрече в четверг. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить новый пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов. Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил в четверг, что Словакия в пятницу не будет голосовать за новый пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, но над ним еще нужно немного поработать.

https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025517808.html

венгрия

словакия

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венгрия, словакия, петтери орпо, евросоюз, санкции в отношении россии