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Саммит НАТО сравнили с "потемкинскими деревнями" - РИА Новости, 26.06.2025
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02:46 26.06.2025 (обновлено: 03:54 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/sammit-2025476469.html
Саммит НАТО сравнили с "потемкинскими деревнями"
Саммит НАТО сравнили с "потемкинскими деревнями" - РИА Новости, 26.06.2025
Саммит НАТО сравнили с "потемкинскими деревнями"
Саммит НАТО был схож с "потемкинскими деревнями" из-за желания стран-участниц и руководства альянса не злить президента США Дональда Трампа, пишет колумнист... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:46:00+03:00
2025-06-26T03:54:00+03:00
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сша
григорий потемкин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Саммит НАТО был схож с "потемкинскими деревнями" из-за желания стран-участниц и руководства альянса не злить президента США Дональда Трампа, пишет колумнист британского издания Times Эдвард Лукас. "Чтобы умилостивить президента США, они (лидеры альянса - ред.) сократили повестку дня, отодвинули тему Украины в сторону, преуменьшили угрозу со стороны России, давали пустые обещания и уклонялись от срочных решений. Пока что это сработало. Князь Григорий Потемкин одобрил бы такое", - пишет Лукас. По словам журналиста, современные собратья князя Потемкина, который, согласно легенде, демонстрировал российской императрице Екатерине II ненастоящие деревни, стремились произвести впечатление на "императора Дональда I" тем, что скрывали отсутствие единства и решительности Европы в оборонных вопросах. "Трусость не к лицу военному союзу, но она доминировала на саммите НАТО в Гааге", - резюмирует Лукас. В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250626/tramp-2025475554.html
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россия, москва, сша, григорий потемкин, дональд трамп, екатерина ii, нато
Россия, Москва, США, Григорий Потемкин, Дональд Трамп, Екатерина II, НАТО
Саммит НАТО сравнили с "потемкинскими деревнями"

Times сравнила саммит НАТО с "потемкинскими деревнями"

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Саммит НАТО был схож с "потемкинскими деревнями" из-за желания стран-участниц и руководства альянса не злить президента США Дональда Трампа, пишет колумнист британского издания Times Эдвард Лукас.
"Чтобы умилостивить президента США, они (лидеры альянса - ред.) сократили повестку дня, отодвинули тему Украины в сторону, преуменьшили угрозу со стороны России, давали пустые обещания и уклонялись от срочных решений. Пока что это сработало. Князь Григорий Потемкин одобрил бы такое", - пишет Лукас.
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По словам журналиста, современные собратья князя Потемкина, который, согласно легенде, демонстрировал российской императрице Екатерине II ненастоящие деревни, стремились произвести впечатление на "императора Дональда I" тем, что скрывали отсутствие единства и решительности Европы в оборонных вопросах.
"Трусость не к лицу военному союзу, но она доминировала на саммите НАТО в Гааге", - резюмирует Лукас.
В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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