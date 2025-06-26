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Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа папочкой

Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа папочкой - РИА Новости, 26.06.2025

Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа папочкой

Генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам, что не называл президента США Дональда Трампа "папочкой". РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:46:00+03:00

2025-06-26T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам, что не называл президента США Дональда Трампа "папочкой". В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президента США Дональда Трампа Ирана и Израиля с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. "Что касается этой истории с папочкой, я не называл его "папочка. Я сказал, что иногда, в Европе, я слышу от стран: "Эй, Марк, останутся ли США с нами?", и я сказал, что это звучит будто маленький ребенок спрашивает у своего отца: "Эй, ты же останешься с семьей?" Поэтому в этом смысле я использовал "папочка" - я не называл президента Трампа папочкой", - заявил Рютте журналистам, его слова приводит американское издание Hill. Ранее Белый дом опубликовал видеоролик об участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Гааге, назвав его "папочкой".

https://ria.ru/20250626/tramp-2025514198.html

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Генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа "папочкой" Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя заявления Трампа по поводу Ирана и Израиля, назвал президента США "папочкой". И папочке иногда приходиться резко выражаться 2025-06-26T14:46 true PT0M16S

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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, марк рютте, нато, саммит нато