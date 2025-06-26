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"Холоп": в Германии остались в шоке от заискивания Рютте перед Трампом - РИА Новости, 26.06.2025
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01:53 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ryutte-2025474558.html
"Холоп": в Германии остались в шоке от заискивания Рютте перед Трампом
"Холоп": в Германии остались в шоке от заискивания Рютте перед Трампом - РИА Новости, 26.06.2025
"Холоп": в Германии остались в шоке от заискивания Рютте перед Трампом
Выбранная генсеком НАТО Марком Рютте стратегия подхалимства и заискивания перед президентом США Дональдом Трампом смогла удержать американского лидера от... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:53:00+03:00
2025-06-26T01:53:00+03:00
в мире
сша
гаага
иран
дональд трамп
марк рютте
нато
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Выбранная генсеком НАТО Марком Рютте стратегия подхалимства и заискивания перед президентом США Дональдом Трампом смогла удержать американского лидера от скандала, пишет немецкий журнал Der Spiegel."Холопство и подхалимаж, особенно со стороны Рютте, многим казались постыдными, но они возымели действие. Трамп воздержался от возникновения нового скандала", — говорится в материале.Как полагает издание, генсек НАТО сделал все возможное, чтобы все в Гааге было сосредоточено на чувствах Трампа, будтовсе расстелили перед ним красную дорожку, что порой происходящее доходило до абсурда."Рютте изучал все это (привычки Трампа — Прим.ред) как образцовый студент, чтобы сдать экзамен — день с Трампом", — говорится в материале.Вчера Рютте на саммите НАТО назвал Трампа папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля. Днем ранее президент США обнародовал сообщения от генсека НАТО, в которых он поздравил американского лидера с "решительными" действиями в Иране и заявил, что Европа заплатит по-крупному. НАТО и сам Рютте подтвердили подлинность сообщений, отправленных через мессенджер SignalСаммит НАТО проходил во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
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в мире, сша, гаага, иран, дональд трамп, марк рютте, нато, der spiegel
В мире, США, Гаага, Иран, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Der Spiegel
"Холоп": в Германии остались в шоке от заискивания Рютте перед Трампом

Spiegel: подхалимство Рютте на саммите НАТО удержало Трампа от скандала

© AP Photo / Alex BrandonГенсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Выбранная генсеком НАТО Марком Рютте стратегия подхалимства и заискивания перед президентом США Дональдом Трампом смогла удержать американского лидера от скандала, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
"Холопство и подхалимаж, особенно со стороны Рютте, многим казались постыдными, но они возымели действие. Трамп воздержался от возникновения нового скандала", — говорится в материале.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Рютте назвал удары США по Ирану оправданными
Вчера, 15:53
Как полагает издание, генсек НАТО сделал все возможное, чтобы все в Гааге было сосредоточено на чувствах Трампа, будтовсе расстелили перед ним красную дорожку, что порой происходящее доходило до абсурда.
"Рютте изучал все это (привычки Трампа — Прим.ред) как образцовый студент, чтобы сдать экзамен — день с Трампом", — говорится в материале.
Вчера Рютте на саммите НАТО назвал Трампа папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля. Днем ранее президент США обнародовал сообщения от генсека НАТО, в которых он поздравил американского лидера с "решительными" действиями в Иране и заявил, что Европа заплатит по-крупному. НАТО и сам Рютте подтвердили подлинность сообщений, отправленных через мессенджер Signal
Саммит НАТО проходил во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО, пишет Politico
19 июня, 10:17
 
В миреСШАГаагаИранДональд ТрампМарк РюттеНАТОDer Spiegel
 
 
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