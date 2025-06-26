https://ria.ru/20250626/rubl-2025488968.html

Банки готовы массово внедрить цифровой рубль с сентября 2026 года

Банки готовы массово внедрить цифровой рубль с сентября 2026 года - РИА Новости, 26.06.2025

Банки готовы массово внедрить цифровой рубль с сентября 2026 года

Большинство банков в России продолжают техническую подготовку к запуску цифрового рубля и будут готовы к его массовому внедрению с сентября 2026 года, выяснило... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:43:00+03:00

2025-06-26T07:43:00+03:00

2025-06-26T07:43:00+03:00

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

газпромбанк

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014168_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_6620e390c627d14c31b58196759dac32.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство банков в России продолжают техническую подготовку к запуску цифрового рубля и будут готовы к его массовому внедрению с сентября 2026 года, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Накануне Банк России сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк продолжает работу в рамках утвержденного плана пилотного проекта ЦБ, фокусируясь на отработке текущих требований к операциям с цифровым рублем. "ВТБ, как первый подключившийся к проекту по внедрению цифрового рубля банк, уже сейчас технологически готов к его запуску в России. Мы заинтересованы в скорейшем предоставлении нашим клиентам доступа к новейшим финансовым инструментам и ожидаем широкого запуска цифрового рубля для россиян", - сообщили в пресс-службе. Пресс-служба Совкомбанка также подтвердила планы по внедрению цифрового рубля и уточнила, что банк будет полностью готов к установленным срокам. "Газпромбанк готов обеспечить необходимую инфраструктуру и поддержать все регуляторные требования, чтобы предоставить широкому кругу клиентов возможность проводить полный спектр операций с использованием цифрового рубля", - сообщила кредитная организация, добавив, что банк входит в число участников пилотного проекта ЦБ по внедрению цифрового рубля с самого его старта. "Газпромбанк продолжает совершенствовать текущий функционал цифрового рубля и готов реализовывать требования Банка России в установленные сроки", - заключили в банке. Председатель правления банка "Дом.РФ" Николай Козак подчеркнул, что кредитная организация продолжает техническую подготовку к запуску цифрового рубля в соответствии с рекомендациями Банка России. "Для запуска в массовом порядке мы ориентируемся на официальные даты регулятора", - сказал он. В пресс-службе "МТС банка", который входит в число участников проекта внедрения цифрового рубля, рассказали, что в рамках первого этапа пилота в банке уже провели несколько тысяч операций в новой форме нацвалюты и "внедрили оплату цифровыми рублями с использованием универсального QR-кода, и B2B-платежи в реальных цифровых рублях".

https://ria.ru/20250625/rubl-2025325379.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024287457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), газпромбанк, госдума рф