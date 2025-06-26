Банки готовы массово внедрить цифровой рубль с сентября 2026 года
Банки в России готовы к массовому внедрению цифрового рубля с сентября 2026 года
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство банков в России продолжают техническую подготовку к запуску цифрового рубля и будут готовы к его массовому внедрению с сентября 2026 года, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Накануне Банк России сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.
"ВТБ, как первый подключившийся к проекту по внедрению цифрового рубля банк, уже сейчас технологически готов к его запуску в России. Мы заинтересованы в скорейшем предоставлении нашим клиентам доступа к новейшим финансовым инструментам и ожидаем широкого запуска цифрового рубля для россиян", - сообщили в пресс-службе.
Пресс-служба Совкомбанка также подтвердила планы по внедрению цифрового рубля и уточнила, что банк будет полностью готов к установленным срокам.
"Газпромбанк готов обеспечить необходимую инфраструктуру и поддержать все регуляторные требования, чтобы предоставить широкому кругу клиентов возможность проводить полный спектр операций с использованием цифрового рубля", - сообщила кредитная организация, добавив, что банк входит в число участников пилотного проекта ЦБ по внедрению цифрового рубля с самого его старта. "Газпромбанк продолжает совершенствовать текущий функционал цифрового рубля и готов реализовывать требования Банка России в установленные сроки", - заключили в банке.
Председатель правления банка "Дом.РФ" Николай Козак подчеркнул, что кредитная организация продолжает техническую подготовку к запуску цифрового рубля в соответствии с рекомендациями Банка России. "Для запуска в массовом порядке мы ориентируемся на официальные даты регулятора", - сказал он.
В пресс-службе "МТС банка", который входит в число участников проекта внедрения цифрового рубля, рассказали, что в рамках первого этапа пилота в банке уже провели несколько тысяч операций в новой форме нацвалюты и "внедрили оплату цифровыми рублями с использованием универсального QR-кода, и B2B-платежи в реальных цифровых рублях".
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