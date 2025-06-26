https://ria.ru/20250626/rosteha-2025470128.html
В "Ростехе" рассказали о современных требованиях к военной технике
В "Ростехе" рассказали о современных требованиях к военной технике - РИА Новости, 26.06.2025
В "Ростехе" рассказали о современных требованиях к военной технике
Современные требования к военной технике формируются на основе многих факторов, таких как характер выполняемых задач, тактика, система обслуживания, а не на... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:14:00+03:00
2025-06-26T00:14:00+03:00
2025-06-26T00:14:00+03:00
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бекхан оздоев
ростех
красная звезда
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Современные требования к военной технике формируются на основе многих факторов, таких как характер выполняемых задач, тактика, система обслуживания, а не на базе частных решений, сообщил Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. В качестве примера такого системного подхода, учитывающего сразу много моментов, он привёл новый российский бронетранспортер БТ-3Ф. "Концепция БТ-3Ф базируется на множестве факторов одновременно: характер боевых задач, экономическая эффективность, сохранение мобильности, логистика, серийность, живучесть и тактика применения. Это не единичное решение, а часть продуманной системы", - сказал Оздоев в интервью газете "Красная звезда". БТ-3Ф создавался, чтобы обеспечить мобильность подразделений морской пехоты. Машина может плавать и является авиантранспортируемой. Для неё создан комплект дополнительной защиты. Среди важных преимуществ этого бронетранспортера можно отметить высокую проходимость на сложных типах грунта. Машина ремонтопригодна благодаря унификации с БМП-3.
https://ria.ru/20250626/bmp-2025469750.html
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безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех, красная звезда, бмп-3
Безопасность, Технологии, Бекхан Оздоев, Ростех, Красная звезда, БМП-3
В "Ростехе" рассказали о современных требованиях к военной технике
Оздоев: требования к военной технике формируются на основе многих факторов