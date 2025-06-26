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В "Ростехе" рассказали о современных требованиях к военной технике - РИА Новости, 26.06.2025
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00:14 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/rosteha-2025470128.html
В "Ростехе" рассказали о современных требованиях к военной технике
В "Ростехе" рассказали о современных требованиях к военной технике - РИА Новости, 26.06.2025
В "Ростехе" рассказали о современных требованиях к военной технике
Современные требования к военной технике формируются на основе многих факторов, таких как характер выполняемых задач, тактика, система обслуживания, а не на... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:14:00+03:00
2025-06-26T00:14:00+03:00
безопасность
технологии
бекхан оздоев
ростех
красная звезда
бмп-3
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Современные требования к военной технике формируются на основе многих факторов, таких как характер выполняемых задач, тактика, система обслуживания, а не на базе частных решений, сообщил Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. В качестве примера такого системного подхода, учитывающего сразу много моментов, он привёл новый российский бронетранспортер БТ-3Ф. "Концепция БТ-3Ф базируется на множестве факторов одновременно: характер боевых задач, экономическая эффективность, сохранение мобильности, логистика, серийность, живучесть и тактика применения. Это не единичное решение, а часть продуманной системы", - сказал Оздоев в интервью газете "Красная звезда". БТ-3Ф создавался, чтобы обеспечить мобильность подразделений морской пехоты. Машина может плавать и является авиантранспортируемой. Для неё создан комплект дополнительной защиты. Среди важных преимуществ этого бронетранспортера можно отметить высокую проходимость на сложных типах грунта. Машина ремонтопригодна благодаря унификации с БМП-3.
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безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех, красная звезда, бмп-3
Безопасность, Технологии, Бекхан Оздоев, Ростех, Красная звезда, БМП-3
В "Ростехе" рассказали о современных требованиях к военной технике

Оздоев: требования к военной технике формируются на основе многих факторов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШтурмовики на бронетранспортере БТР-82А
Штурмовики на бронетранспортере БТР-82А - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Штурмовики на бронетранспортере БТР-82А. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Современные требования к военной технике формируются на основе многих факторов, таких как характер выполняемых задач, тактика, система обслуживания, а не на базе частных решений, сообщил Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
В качестве примера такого системного подхода, учитывающего сразу много моментов, он привёл новый российский бронетранспортер БТ-3Ф.
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Армата - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В "Ростехе" рассказали о разработке тяжелых БМП
00:09
"Концепция БТ-3Ф базируется на множестве факторов одновременно: характер боевых задач, экономическая эффективность, сохранение мобильности, логистика, серийность, живучесть и тактика применения. Это не единичное решение, а часть продуманной системы", - сказал Оздоев в интервью газете "Красная звезда".
БТ-3Ф создавался, чтобы обеспечить мобильность подразделений морской пехоты. Машина может плавать и является авиантранспортируемой. Для неё создан комплект дополнительной защиты.
Среди важных преимуществ этого бронетранспортера можно отметить высокую проходимость на сложных типах грунта. Машина ремонтопригодна благодаря унификации с БМП-3.
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БезопасностьТехнологииБекхан ОздоевРостехКрасная звездаБМП-3
 
 
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