https://ria.ru/20250626/rossija-2025503774.html

Белоусов назвал Индию важным стратегическим партнером

Белоусов назвал Индию важным стратегическим партнером - РИА Новости, 26.06.2025

Белоусов назвал Индию важным стратегическим партнером

Индия является важным стратегическим партнёром России в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:13:00+03:00

2025-06-26T10:13:00+03:00

2025-06-26T10:13:00+03:00

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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Индия является важным стратегическим партнёром России в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Индия для нас исключительно важный стратегический партнёр, традиционный друг, в том числе - партнёр в военной и военно-технической сферах", - сказал Белоусов в четверг на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Начиная переговоры, он выразил искренние соболезнования в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также Белоусов поблагодарил коллегу за участие индийской делегации в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Встреча глав военных ведомств двух стран состоялась в китайском Циндао, где ранее в четверг прошло заседание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20250626/belousov-2025491889.html

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индия, россия, ахмадабад, андрей белоусов, раджнатх сингх, в мире