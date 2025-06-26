https://ria.ru/20250626/rogov-2025489787.html

Российские войска заняли центр запорожского села Малиновка, заявил Рогов

Российские войска заняли центр запорожского села Малиновка, заявил Рогов - РИА Новости, 26.06.2025

Российские войска заняли центр запорожского села Малиновка, заявил Рогов

Российские войска выбили противника и заняли центр села Малиновка на гуляйпольском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:59:00+03:00

2025-06-26T07:59:00+03:00

2025-06-26T07:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Российские войска выбили противника и заняли центр села Малиновка на гуляйпольском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщил, что российские военные закрепились в Малиновке, идут бои за освобождение села. "Наши войска продвинулись вперед и заняли центр села Малиновка. Противник отступил на северные окраины", - сказал Рогов. По его словам, бои за полное освобождение села от подразделений ВСУ продолжаются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250624/rogov-2024999467.html

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025475838.html

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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины