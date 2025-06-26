Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/putin-2025673657.html
Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025
Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в том числе и с Тегераном, заявил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:59:00+03:00
2025-06-26T20:59:00+03:00
иран
израиль
ближний восток
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025671106_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_e908079cb1e191b7b412a8d625d044d5.jpg
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в том числе и с Тегераном, заявил президент России Владимир Путин. "Конфликт между Израилем и Ираном, слава богу, будем считать, в прошлом. Это значит, можно будет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20250626/putin-2025656766.html
иран
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025671106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56ff584e305939bb1d5c11f8ec63e2a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, израиль, ближний восток, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, Израиль, Ближний Восток, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Путин: остановка конфликта между Ираном и Израилем позволит развивать отношения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в том числе и с Тегераном, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Конфликт между Израилем и Ираном, слава богу, будем считать, в прошлом. Это значит, можно будет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
Путин о перемирии Ирана и Израиля - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом
Вчера, 19:23
 
ИранИзраильБлижний ВостокВладимир ПутинВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала