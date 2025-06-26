https://ria.ru/20250626/putin-2025673657.html

Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025

Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в том числе и с Тегераном, заявил... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:59:00+03:00

2025-06-26T20:59:00+03:00

2025-06-26T20:59:00+03:00

иран

израиль

ближний восток

владимир путин

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в том числе и с Тегераном, заявил президент России Владимир Путин. "Конфликт между Израилем и Ираном, слава богу, будем считать, в прошлом. Это значит, можно будет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20250626/putin-2025656766.html

иран

израиль

ближний восток

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

иран, израиль, ближний восток, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте