https://ria.ru/20250626/putin-2025673657.html
Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025
Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в том числе и с Тегераном, заявил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:59:00+03:00
2025-06-26T20:59:00+03:00
2025-06-26T20:59:00+03:00
иран
израиль
ближний восток
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в том числе и с Тегераном, заявил президент России Владимир Путин. "Конфликт между Израилем и Ираном, слава богу, будем считать, в прошлом. Это значит, можно будет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20250626/putin-2025656766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, ближний восток, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, Израиль, Ближний Восток, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Путин: остановка конфликта между Ираном и Израилем позволит развивать отношения