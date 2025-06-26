https://ria.ru/20250626/putin-2025672787.html

Путин пошутил, что кража резервов России пойдет на пользу мировой экономике

Путин пошутил, что кража резервов России пойдет на пользу мировой экономике - РИА Новости, 26.06.2025

Путин пошутил, что кража резервов России пойдет на пользу мировой экономике

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что кража золотовалютных резервов России, замороженных в западных банках, может пойти на пользу мировой экономике,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:54:00+03:00

2025-06-26T20:54:00+03:00

2025-06-26T20:54:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что кража золотовалютных резервов России, замороженных в западных банках, может пойти на пользу мировой экономике, поскольку после этого движение в сторону регионализации платежных систем приобретет необратимый характер. Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, президент РФ отметил, что значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках, и "там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть". Глава государства считает, что как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. "Это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить", - пошутил Путин. Он добавил, что возможную конфискацию заблокированных Западом золотовалютных резервов России надо будет считать даже не кражей, а грабежом. "Кража - это тайное похищение имущества, а это открытое. Это грабеж. И поэтому мы, конечно же, нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные финансовые расчётные инструменты", - сказал Путин. Делать это будет Россия во взаимодействии с участниками ЕАЭС и другими дружественными государствами, добавил он.

https://ria.ru/20250626/putin-2025657313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз