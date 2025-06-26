Путин пошутил, что кража резервов России пойдет на пользу мировой экономике
Путин пошутил, что кража Западом активов РФ пойдет на пользу мировой экономике
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что кража золотовалютных резервов России, замороженных в западных банках, может пойти на пользу мировой экономике, поскольку после этого движение в сторону регионализации платежных систем приобретет необратимый характер.
Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, президент РФ отметил, что значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках, и "там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть". Глава государства считает, что как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер.
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"Это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить", - пошутил Путин.
Он добавил, что возможную конфискацию заблокированных Западом золотовалютных резервов России надо будет считать даже не кражей, а грабежом.
"Кража - это тайное похищение имущества, а это открытое. Это грабеж. И поэтому мы, конечно же, нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные финансовые расчётные инструменты", - сказал Путин.
Делать это будет Россия во взаимодействии с участниками ЕАЭС и другими дружественными государствами, добавил он.
Евразийский экономический союз
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