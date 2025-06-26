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Путин пошутил, что кража резервов России пойдет на пользу мировой экономике - РИА Новости, 26.06.2025
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20:54 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/putin-2025672787.html
Путин пошутил, что кража резервов России пойдет на пользу мировой экономике
Путин пошутил, что кража резервов России пойдет на пользу мировой экономике - РИА Новости, 26.06.2025
Путин пошутил, что кража резервов России пойдет на пользу мировой экономике
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что кража золотовалютных резервов России, замороженных в западных банках, может пойти на пользу мировой экономике,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:54:00+03:00
2025-06-26T20:54:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что кража золотовалютных резервов России, замороженных в западных банках, может пойти на пользу мировой экономике, поскольку после этого движение в сторону регионализации платежных систем приобретет необратимый характер. Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, президент РФ отметил, что значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках, и "там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть". Глава государства считает, что как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. "Это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить", - пошутил Путин. Он добавил, что возможную конфискацию заблокированных Западом золотовалютных резервов России надо будет считать даже не кражей, а грабежом. "Кража - это тайное похищение имущества, а это открытое. Это грабеж. И поэтому мы, конечно же, нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные финансовые расчётные инструменты", - сказал Путин. Делать это будет Россия во взаимодействии с участниками ЕАЭС и другими дружественными государствами, добавил он.
https://ria.ru/20250626/putin-2025657313.html
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин пошутил, что кража резервов России пойдет на пользу мировой экономике

Путин пошутил, что кража Западом активов РФ пойдет на пользу мировой экономике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что кража золотовалютных резервов России, замороженных в западных банках, может пойти на пользу мировой экономике, поскольку после этого движение в сторону регионализации платежных систем приобретет необратимый характер.
Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, президент РФ отметил, что значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках, и "там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть". Глава государства считает, что как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер.
Путин: заморозка российских золотовалютных резервов – это не кража, а грабеж - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом
Вчера, 19:27
«
"Это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить", - пошутил Путин.
Он добавил, что возможную конфискацию заблокированных Западом золотовалютных резервов России надо будет считать даже не кражей, а грабежом.
"Кража - это тайное похищение имущества, а это открытое. Это грабеж. И поэтому мы, конечно же, нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные финансовые расчётные инструменты", - сказал Путин.
Делать это будет Россия во взаимодействии с участниками ЕАЭС и другими дружественными государствами, добавил он.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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