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Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом

Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом - РИА Новости, 26.06.2025

Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом

Изъятие странами Запада замороженных российских активов станет грабежом, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:27:00+03:00

2025-06-26T19:27:00+03:00

2025-06-26T20:56:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

украина

европа

сергей лавров

euroclear

g7

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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Изъятие странами Запада замороженных российских активов станет грабежом, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума."Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть", — подчеркнул он.Президент при этом уточнил, что кражей считается тайное похищение имущества, а в этом случае речь идет об открытом грабеже. Он отметил, что если Запад все же решится на такой шаг, то движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. Путин также подчеркнул, что это может даже пойти на пользу мировой экономике.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли действия стран Запада воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, Россия тоже может не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

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украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: заморозка российских золотовалютных резервов – это не кража, а грабеж Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы, отметил президент. По словам, президента, заморозка российских золотовалютных резервов - это не кража, а грабеж. 2025-06-26T19:27 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, украина, европа, сергей лавров, euroclear, g7, евросоюз