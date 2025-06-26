Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 26.06.2025 (обновлено: 20:56 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025657313.html
Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом
Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом - РИА Новости, 26.06.2025
Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом
Изъятие странами Запада замороженных российских активов станет грабежом, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:27:00+03:00
2025-06-26T20:56:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
украина
европа
сергей лавров
euroclear
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025657979_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_341734a5a4e2634f535a7a07c144e70a.png
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Изъятие странами Запада замороженных российских активов станет грабежом, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.&quot;Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть&quot;, — подчеркнул он.Президент при этом уточнил, что кражей считается тайное похищение имущества, а в этом случае речь идет об открытом грабеже. Он отметил, что если Запад все же решится на такой шаг, то движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. Путин также подчеркнул, что это может даже пойти на пользу мировой экономике.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли действия стран Запада воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, Россия тоже может не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: заморозка российских золотовалютных резервов – это не кража, а грабеж
Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы, отметил президент. По словам, президента, заморозка российских золотовалютных резервов - это не кража, а грабеж.
2025-06-26T19:27
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025657979_72:0:552:360_1920x0_80_0_0_0117b407dd719214b61d058af47b03eb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика, украина, европа, сергей лавров, euroclear, g7, евросоюз
Россия, Владимир Путин, Экономика, Украина, Европа, Сергей Лавров, Euroclear, G7, Евросоюз
Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом

Путин: заморозка российских золотовалютных резервов на Западе не кража, а грабеж

Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Изъятие странами Запада замороженных российских активов станет грабежом, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«

"Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть", — подчеркнул он.

Президент при этом уточнил, что кражей считается тайное похищение имущества, а в этом случае речь идет об открытом грабеже. Он отметил, что если Запад все же решится на такой шаг, то движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. Путин также подчеркнул, что это может даже пойти на пользу мировой экономике.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве неоднократно называли действия стран Запада воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, Россия тоже может не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
Вчера, 01:05
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаУкраинаЕвропаСергей ЛавровEuroclearG7Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала