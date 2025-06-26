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Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным - РИА Новости, 26.06.2025
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19:16 26.06.2025 (обновлено: 19:18 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025654414.html
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным - РИА Новости, 26.06.2025
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным
Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:16:00+03:00
2025-06-26T19:18:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
россия
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин."Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет 800 миллиардов долларов. Это вполне сопоставимый товарооборот между ведущими экономическими державами мира, это солидный товарооборот", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.
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евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным

Путин: объем товарооборота ЕАЭС сопоставим с ведущими экономическими державами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет 800 миллиардов долларов. Это вполне сопоставимый товарооборот между ведущими экономическими державами мира, это солидный товарооборот", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.
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Евразийский экономический союз
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Евразийский экономический союзВладимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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