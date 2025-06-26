https://ria.ru/20250626/putin-2025654414.html

Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным

Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным - РИА Новости, 26.06.2025

Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным

Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:16:00+03:00

2025-06-26T19:16:00+03:00

2025-06-26T19:18:00+03:00

евразийский экономический союз

владимир путин

экономика

россия

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин."Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет 800 миллиардов долларов. Это вполне сопоставимый товарооборот между ведущими экономическими державами мира, это солидный товарооборот", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, россия