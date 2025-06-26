https://ria.ru/20250626/putin-2025654414.html
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным - РИА Новости, 26.06.2025
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным
Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:16:00+03:00
2025-06-26T19:16:00+03:00
2025-06-26T19:18:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин."Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет 800 миллиардов долларов. Это вполне сопоставимый товарооборот между ведущими экономическими державами мира, это солидный товарооборот", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным
Путин: объем товарооборота ЕАЭС сопоставим с ведущими экономическими державами