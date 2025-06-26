https://ria.ru/20250626/putin-2025653931.html
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:14:00+03:00
2025-06-26T19:14:00+03:00
2025-06-26T19:25:00+03:00
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент России Владимир Путин."Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали - это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
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евразийский экономический союз, снг, владимир путин, россия, евразия, африка, брикс, в мире
Евразийский экономический союз, СНГ, Владимир Путин, Россия, Евразия, Африка, БРИКС, В мире
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин
Путин: ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами