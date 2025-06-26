https://ria.ru/20250626/putin-2025653931.html

ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин

ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025

ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин

ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:14:00+03:00

2025-06-26T19:14:00+03:00

2025-06-26T19:25:00+03:00

евразийский экономический союз

снг

владимир путин

россия

евразия

африка

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент России Владимир Путин."Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали - это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

https://ria.ru/20250626/putin-2025656183.html

россия

евразия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийский экономический союз, снг, владимир путин, россия, евразия, африка, брикс, в мире