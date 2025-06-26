https://ria.ru/20250626/putin-2025653450.html
ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, заявил Путин
ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, заявил Путин
ЕАЭС окреп за 10 лет с момента своего создания, существенно укрепился и экономический потенциал стран "пятерки", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:11:00+03:00
2025-06-26T19:11:00+03:00
2025-06-26T19:23:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
россия
евразийский союз
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС окреп за 10 лет с момента своего создания, существенно укрепился и экономический потенциал стран "пятерки", заявил президент России Владимир Путин."Напомню, что 1 января Евразийскому союзу исполнилось 10 лет. За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. Существенно укрепился общий экономический потенциал стран "пятерки", и ЕврАзЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития", - сказал он в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, россия, евразийский союз
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Экономика, Россия, Евразийский Союз
ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, заявил Путин
Путин: ЕАЭС окреп с момента создания, укрепился его экономический потенциал