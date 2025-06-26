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ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
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19:11 26.06.2025 (обновлено: 19:23 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025653450.html
ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, заявил Путин
ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, заявил Путин
ЕАЭС окреп за 10 лет с момента своего создания, существенно укрепился и экономический потенциал стран "пятерки", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:11:00+03:00
2025-06-26T19:23:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
россия
евразийский союз
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС окреп за 10 лет с момента своего создания, существенно укрепился и экономический потенциал стран "пятерки", заявил президент России Владимир Путин."Напомню, что 1 января Евразийскому союзу исполнилось 10 лет. За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. Существенно укрепился общий экономический потенциал стран "пятерки", и ЕврАзЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития", - сказал он в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
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евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, россия, евразийский союз
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Экономика, Россия, Евразийский Союз
ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, заявил Путин

Путин: ЕАЭС окреп с момента создания, укрепился его экономический потенциал

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС окреп за 10 лет с момента своего создания, существенно укрепился и экономический потенциал стран "пятерки", заявил президент России Владимир Путин.
«
"Напомню, что 1 января Евразийскому союзу исполнилось 10 лет. За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. Существенно укрепился общий экономический потенциал стран "пятерки", и ЕврАзЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития", - сказал он в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
Вчера, 01:05
 
Евразийский экономический союзВладимир ПутинЭкономикаРоссияЕвразийский Союз
 
 
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