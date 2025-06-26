Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
Путин прибыл в Минск, где посетит саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум
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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту белорусской столицы. Возле трапа был выстроен почетный караул. Президента встретили премьер-министр республики Александр Турчин и замглавы МИД Павел Утюпин. Российскую сторону также представляет посол в Белоруссии Борис Грызлов.
Евразийский экономический форум состоится 26 июня. Как ожидается, на нем российский лидер оценит роль ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры и перспективы сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми инфраструктурами.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдет в пятницу, 27 июня, и станет первым в этом году. Участникам предстоит:
- наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции;
- рассмотреть актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг;
- обсудить вопросы маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров и развития международных связей объединения.
По итогам саммита запланировано подписание десяти документов. Стороны среди прочего намерены утвердить основные направления сотрудничества в области спорта, а также подписать соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией.
ЕАЭС
- Создан десять лет назад.
- В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
- Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
- Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
- Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
- Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.