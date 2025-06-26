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Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
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17:36 26.06.2025 (обновлено: 18:08 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025616616.html
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
Президент Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025
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2025-06-26T18:08:00+03:00
минск
евразийский экономический союз
экономика
монголия
владимир путин
россия
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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту белорусской столицы. Возле трапа был выстроен почетный караул. Президента встретили премьер-министр республики Александр Турчин и замглавы МИД Павел Утюпин. Российскую сторону также представляет посол в Белоруссии Борис Грызлов.Евразийский экономический форум состоится 26 июня. Как ожидается, на нем российский лидер оценит роль ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры и перспективы сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми инфраструктурами.Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдет в пятницу, 27 июня, и станет первым в этом году. Участникам предстоит:По итогам саммита запланировано подписание десяти документов. Стороны среди прочего намерены утвердить основные направления сотрудничества в области спорта, а также подписать соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией.ЕАЭС
https://ria.ru/20250626/peskov-2025578467.html
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Прибытие Путина в Минск
Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
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минск, евразийский экономический союз, экономика, монголия, владимир путин, россия
Минск, Евразийский экономический союз, Экономика, Монголия, Владимир Путин, Россия
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

Путин прибыл в Минск, где посетит саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум

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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту белорусской столицы. Возле трапа был выстроен почетный караул. Президента встретили премьер-министр республики Александр Турчин и замглавы МИД Павел Утюпин. Российскую сторону также представляет посол в Белоруссии Борис Грызлов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома
Вчера, 15:21
Евразийский экономический форум состоится 26 июня. Как ожидается, на нем российский лидер оценит роль ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры и перспективы сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми инфраструктурами.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдет в пятницу, 27 июня, и станет первым в этом году. Участникам предстоит:
  • наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции;
  • рассмотреть актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг;
  • обсудить вопросы маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров и развития международных связей объединения.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Юрий Чеботарь: ЕАЭС – важный инструмент развития для стран-участниц
24 июня, 09:00
По итогам саммита запланировано подписание десяти документов. Стороны среди прочего намерены утвердить основные направления сотрудничества в области спорта, а также подписать соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией.

ЕАЭС

  • Создан десять лет назад.
  • В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
  • Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
  • Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
  • Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
  • Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС
25 июня, 20:01
 
МинскЕвразийский экономический союзЭкономикаМонголияВладимир ПутинРоссия
 
 
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