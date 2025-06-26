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Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025

Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

Президент Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:36:00+03:00

2025-06-26T17:36:00+03:00

2025-06-26T18:08:00+03:00

минск

евразийский экономический союз

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владимир путин

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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту белорусской столицы. Возле трапа был выстроен почетный караул. Президента встретили премьер-министр республики Александр Турчин и замглавы МИД Павел Утюпин. Российскую сторону также представляет посол в Белоруссии Борис Грызлов.Евразийский экономический форум состоится 26 июня. Как ожидается, на нем российский лидер оценит роль ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры и перспективы сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми инфраструктурами.Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдет в пятницу, 27 июня, и станет первым в этом году. Участникам предстоит:По итогам саммита запланировано подписание десяти документов. Стороны среди прочего намерены утвердить основные направления сотрудничества в области спорта, а также подписать соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией.ЕАЭС

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https://ria.ru/20250625/eaes-2025446393.html

минск

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Прибытие Путина в Минск Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-26T17:36 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, евразийский экономический союз, экономика, монголия, владимир путин, россия