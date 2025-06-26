https://ria.ru/20250626/putin-2025571722.html
Путин поприветствовал участников форума регионального кино "Новый вектор"
Путин поприветствовал участников форума регионального кино "Новый вектор" - РИА Новости, 26.06.2025
Путин поприветствовал участников форума регионального кино "Новый вектор"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Форума регионального кинематографа "Новый вектор", отметив, что мероприятие служит... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:53:00+03:00
2025-06-26T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Форума регионального кинематографа "Новый вектор", отметив, что мероприятие служит продвижению патриотических идеалов и ценностей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. С 26 по 27 июня в музее "Новый Иерусалим" в Истре пройдет III форум регионального кино "Новый вектор", организованный Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. Основные цели форума, как указано на его сайте, - формирование стратегии и инструментов по созданию и развитию кинокластеров в регионах России, расширение практики децентрализации российского кинопроизводства."Отрадно, что ваш форум состоялся и уверенно наращивает свой созидательный потенциал. Такие значимые проекты, объединяющие представителей киноиндустрии, органов власти, отраслевых некоммерческих объединений, СМИ из разных регионов страны, способствуют консолидации профессионального сообщества, обмену опытом, идеями и лучшими практическими наработками. И конечно, ваш форум служит продвижению замечательных гуманистических, патриотических, просветительских идеалов и ценностей, которыми по праву славится наша многонациональная культура", - говорится в телеграмме. Путин отметил и содержательную работу Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, который оказывает большую организационную и творческую помощь в производстве документальных фильмов, в реализации востребованных инициатив, направленных на развитие отечественной киноиндустрии. Глава государства пожелал участникам форума интересных, конструктивных дискуссий, новых свершений и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250612/zatsepin-2022481218.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007268516.html
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россия, истра, владимир путин
Культура, Россия, Истра, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума регионального кино "Новый вектор"
Путин: форум "Новый вектор" служит продвижению патриотических ценностей
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Форума регионального кинематографа "Новый вектор", отметив, что мероприятие служит продвижению патриотических идеалов и ценностей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
С 26 по 27 июня в музее "Новый Иерусалим" в Истре
пройдет III форум регионального кино "Новый вектор", организованный Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России
. Основные цели форума, как указано на его сайте, - формирование стратегии и инструментов по созданию и развитию кинокластеров в регионах России, расширение практики децентрализации российского кинопроизводства.
"Отрадно, что ваш форум состоялся и уверенно наращивает свой созидательный потенциал. Такие значимые проекты, объединяющие представителей киноиндустрии, органов власти, отраслевых некоммерческих объединений, СМИ из разных регионов страны, способствуют консолидации профессионального сообщества, обмену опытом, идеями и лучшими практическими наработками. И конечно, ваш форум служит продвижению замечательных гуманистических, патриотических, просветительских идеалов и ценностей, которыми по праву славится наша многонациональная культура", - говорится в телеграмме.
Путин
отметил и содержательную работу Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, который оказывает большую организационную и творческую помощь в производстве документальных фильмов, в реализации востребованных инициатив, направленных на развитие отечественной киноиндустрии.
Глава государства пожелал участникам форума интересных, конструктивных дискуссий, новых свершений и всего самого доброго.