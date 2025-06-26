Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новосергеевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новосергеевку в ДНР
Кроме того, группировка "Восток" в результате активных и решительных действий освободи Шевченко.
По данным ведомства, этот населенный пункт стал очередной важной точкой на пути к Днепропетровской области. Уточняется, что его освобождением занималась 57-я гвардейская мотострелковая бригада.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
Как сообщает Минобороны, противник хорошо окопался в селе, однако штурмовые группы смогли прорвать оборону и закрепиться, развернув флаги России. Поддержку пехотинцам оказали артиллерия и ударные БПЛА.
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