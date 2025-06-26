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Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025

Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:03:00+03:00

2025-06-26T12:03:00+03:00

2025-06-26T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.Кроме того, группировка "Восток" в результате активных и решительных действий освободи Шевченко.По данным ведомства, этот населенный пункт стал очередной важной точкой на пути к Днепропетровской области. Уточняется, что его освобождением занималась 57-я гвардейская мотострелковая бригада.Как сообщает Минобороны, противник хорошо окопался в селе, однако штурмовые группы смогли прорвать оборону и закрепиться, развернув флаги России. Поддержку пехотинцам оказали артиллерия и ударные БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, безопасность