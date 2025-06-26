https://ria.ru/20250626/professionaly-2025541392.html

"АСКОН": чемпионатное движение помогает овладеть современными технологиями

"АСКОН": чемпионатное движение помогает овладеть современными технологиями - РИА Новости, 26.06.2025

"АСКОН": чемпионатное движение помогает овладеть современными технологиями

Чемпионатное движение по профмастерству оказывает влияние на систему профессионального образования в России и помогает готовить специалистов, владеющих... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:12:00+03:00

2025-06-26T13:12:00+03:00

2025-06-26T13:12:00+03:00

россия

общество

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Чемпионатное движение по профмастерству оказывает влияние на систему профессионального образования в России и помогает готовить специалистов, владеющих современными профессиональными технологиями, сообщает пресс-служба компании "АСКОН". Компания "АСКОН" поддерживает более 10 компетенций в сферах производства, инженерии и строительства Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы". С 2024 года компания выступает в качестве партнера финала чемпионата "Профессионалы" по компетенциям "Инженерный дизайн САПР", "Технологии информационного моделирования BIM". Директор по стратегическому маркетингу в машиностроении "АСКОН" Павел Щербинин отмечает, что участие в чемпионатном движении позволяет компании укреплять связи с промышленностью и строительным комплексом через подготовку квалифицированных кадров. "Когда мы помогаем будущим специалистам освоить востребованные технологии, такие как 3D-моделирование или аддитивное производство, наши заказчики это ценят. Предприятия получают подготовленных сотрудников, экономя на их адаптации", – прокомментировал Щербинин, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что финалисты чемпионата демонстрируют высокий уровень владения современными технологиями. "Финалисты чемпионатного движения задают тон в использовании цифровых технологий в образовании, а иногда и в отраслях. Таких примеров много по всей стране. Политехнический колледж имени Годовикова стал признанным центром компетенции по инженерии космических систем. Дальневосточный технический колледж одним из первых открыл новую специальность "Информационное моделирование в строительстве" и участвует в пилотном проекте по внедрению технологии информационного моделирования в Приморском крае", – рассказал Щербинин. Он подчеркнул, что на основе компетенций чемпионатов по профессиональному мастерству создаются новые образовательные программы в колледжах и техникумах. Так, из направления по информационному моделированию появилась отдельная специальность, а опыт преподавания технологии с элементами 3D-моделирования лег в основу новой программы для педагогов, которая стартует в этом году. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионаты по профмастерству проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250625/professionaly-2025335078.html

https://ria.ru/20250625/professionaly-2025298058.html

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россия, общество, чемпионат «профессионалы»