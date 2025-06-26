Дефицит кадров в медицине Приамурья планируют решить за 3-5 лет
Дефицит кадров в здравоохранении Приамурья планируют решить за 3-5 лет
Врач в больнице. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Дефицит кадров в здравоохранении Приамурья планируют решить за 3-5 лет за счёт целевого обучения и предоставление жилья, сообщает правительство Амурской области.
Благодаря целевому обучению в течение пяти лет в больницы региона трудоустроят 398 врачей – это выпускники специалитета и ординатуры. Более 200 медиков в сельских территориях и малых городах уже обеспечили жильём. В этом содействовали главы Свободного, Тынды, Белогорска, Райчихинска, Шимановска и Зеи.
"Считаю, мы движемся в верном направлении. Отдельное спасибо главам муниципалитетов, которые активно включились в программу по предоставлению жилья медикам, выделяют средства на выплаты подъемных молодым специалистам. Благодаря целевому обучению и решению квартирного вопроса врачей проблему кадрового дефицита в здравоохранении мы можем разрешить за 3-5 лет", - отметил губернатор Василий Орлов.
Кроме того, целевой набор в Амурскую медицинскую академию в 2025 году на 40% больше прошлогоднего показателя. Со старшеклассниками велась активная профориентация, отмечают в минздраве региона.
В этом году 118 человек смогут принять на "Лечебное дело" и 20 – на "Педиатрию". Студенты, зачисленные на целевое обучение, получают бесплатное высшее образование, дополнительные выплаты, гарантию места практики и последующего трудоустройства. Документы можно подать в том числе через цифровую платформу "Работа России". Министерством здравоохранения уже размещены актуальные предложения, исходя из потребности муниципальных образований области.
По поручению губернатора в области продолжают закупать квартиры для медицинских работников. На сегодняшний день в Тынде уже приобретены две двухкомнатные квартиры, а в Серышеве и Сковородине – по одному трёхкомнатному жилью. В Мазановском округе идет процедура закупки недвижимости. Также предусмотрены средства на приобретение жилья в Шимановске и Свободном. Кроме того, прорабатывается вопрос о приобретении двух квартир в Райчихинске и Белогорске. Жилье закрепят за больницами и будут предоставлять специалистам, приехавшим туда работать, отмечают в правительстве.