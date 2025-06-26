https://ria.ru/20250626/priamure-2025488663.html

Дефицит кадров в медицине Приамурья планируют решить за 3-5 лет

Дефицит кадров в медицине Приамурья планируют решить за 3-5 лет - РИА Новости, 26.06.2025

Дефицит кадров в медицине Приамурья планируют решить за 3-5 лет

Дефицит кадров в здравоохранении Приамурья планируют решить за 3-5 лет за счёт целевого обучения и предоставление жилья, сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:41:00+03:00

2025-06-26T07:41:00+03:00

2025-06-26T07:41:00+03:00

амурская область

общество

свободный

тында

белогорск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Дефицит кадров в здравоохранении Приамурья планируют решить за 3-5 лет за счёт целевого обучения и предоставление жилья, сообщает правительство Амурской области. Благодаря целевому обучению в течение пяти лет в больницы региона трудоустроят 398 врачей – это выпускники специалитета и ординатуры. Более 200 медиков в сельских территориях и малых городах уже обеспечили жильём. В этом содействовали главы Свободного, Тынды, Белогорска, Райчихинска, Шимановска и Зеи. "Считаю, мы движемся в верном направлении. Отдельное спасибо главам муниципалитетов, которые активно включились в программу по предоставлению жилья медикам, выделяют средства на выплаты подъемных молодым специалистам. Благодаря целевому обучению и решению квартирного вопроса врачей проблему кадрового дефицита в здравоохранении мы можем разрешить за 3-5 лет", - отметил губернатор Василий Орлов. Кроме того, целевой набор в Амурскую медицинскую академию в 2025 году на 40% больше прошлогоднего показателя. Со старшеклассниками велась активная профориентация, отмечают в минздраве региона. В этом году 118 человек смогут принять на "Лечебное дело" и 20 – на "Педиатрию". Студенты, зачисленные на целевое обучение, получают бесплатное высшее образование, дополнительные выплаты, гарантию места практики и последующего трудоустройства. Документы можно подать в том числе через цифровую платформу "Работа России". Министерством здравоохранения уже размещены актуальные предложения, исходя из потребности муниципальных образований области. По поручению губернатора в области продолжают закупать квартиры для медицинских работников. На сегодняшний день в Тынде уже приобретены две двухкомнатные квартиры, а в Серышеве и Сковородине – по одному трёхкомнатному жилью. В Мазановском округе идет процедура закупки недвижимости. Также предусмотрены средства на приобретение жилья в Шимановске и Свободном. Кроме того, прорабатывается вопрос о приобретении двух квартир в Райчихинске и Белогорске. Жилье закрепят за больницами и будут предоставлять специалистам, приехавшим туда работать, отмечают в правительстве.

https://ria.ru/20250620/orlov-2024192209.html

https://ria.ru/20250619/orlov-2024019051.html

свободный

тында

белогорск

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общество, свободный, тында, белогорск, василий орлов (губернатор)