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Дефицит кадров в медицине Приамурья планируют решить за 3-5 лет - РИА Новости, 26.06.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
07:41 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/priamure-2025488663.html
Дефицит кадров в медицине Приамурья планируют решить за 3-5 лет
Дефицит кадров в медицине Приамурья планируют решить за 3-5 лет - РИА Новости, 26.06.2025
Дефицит кадров в медицине Приамурья планируют решить за 3-5 лет
Дефицит кадров в здравоохранении Приамурья планируют решить за 3-5 лет за счёт целевого обучения и предоставление жилья, сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:41:00+03:00
2025-06-26T07:41:00+03:00
амурская область
общество
свободный
тында
белогорск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Дефицит кадров в здравоохранении Приамурья планируют решить за 3-5 лет за счёт целевого обучения и предоставление жилья, сообщает правительство Амурской области. Благодаря целевому обучению в течение пяти лет в больницы региона трудоустроят 398 врачей – это выпускники специалитета и ординатуры. Более 200 медиков в сельских территориях и малых городах уже обеспечили жильём. В этом содействовали главы Свободного, Тынды, Белогорска, Райчихинска, Шимановска и Зеи. "Считаю, мы движемся в верном направлении. Отдельное спасибо главам муниципалитетов, которые активно включились в программу по предоставлению жилья медикам, выделяют средства на выплаты подъемных молодым специалистам. Благодаря целевому обучению и решению квартирного вопроса врачей проблему кадрового дефицита в здравоохранении мы можем разрешить за 3-5 лет", - отметил губернатор Василий Орлов. Кроме того, целевой набор в Амурскую медицинскую академию в 2025 году на 40% больше прошлогоднего показателя. Со старшеклассниками велась активная профориентация, отмечают в минздраве региона. В этом году 118 человек смогут принять на "Лечебное дело" и 20 – на "Педиатрию". Студенты, зачисленные на целевое обучение, получают бесплатное высшее образование, дополнительные выплаты, гарантию места практики и последующего трудоустройства. Документы можно подать в том числе через цифровую платформу "Работа России". Министерством здравоохранения уже размещены актуальные предложения, исходя из потребности муниципальных образований области. По поручению губернатора в области продолжают закупать квартиры для медицинских работников. На сегодняшний день в Тынде уже приобретены две двухкомнатные квартиры, а в Серышеве и Сковородине – по одному трёхкомнатному жилью. В Мазановском округе идет процедура закупки недвижимости. Также предусмотрены средства на приобретение жилья в Шимановске и Свободном. Кроме того, прорабатывается вопрос о приобретении двух квартир в Райчихинске и Белогорске. Жилье закрепят за больницами и будут предоставлять специалистам, приехавшим туда работать, отмечают в правительстве.
https://ria.ru/20250620/orlov-2024192209.html
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общество, свободный, тында, белогорск, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Общество, Свободный, Тында, Белогорск, Василий Орлов (губернатор)
Дефицит кадров в медицине Приамурья планируют решить за 3-5 лет

Дефицит кадров в здравоохранении Приамурья планируют решить за 3-5 лет

© РИА Новости / Евгений БиятовВрач в больнице
Врач в больнице - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Врач в больнице. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Дефицит кадров в здравоохранении Приамурья планируют решить за 3-5 лет за счёт целевого обучения и предоставление жилья, сообщает правительство Амурской области.
Благодаря целевому обучению в течение пяти лет в больницы региона трудоустроят 398 врачей – это выпускники специалитета и ординатуры. Более 200 медиков в сельских территориях и малых городах уже обеспечили жильём. В этом содействовали главы Свободного, Тынды, Белогорска, Райчихинска, Шимановска и Зеи.
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"Считаю, мы движемся в верном направлении. Отдельное спасибо главам муниципалитетов, которые активно включились в программу по предоставлению жилья медикам, выделяют средства на выплаты подъемных молодым специалистам. Благодаря целевому обучению и решению квартирного вопроса врачей проблему кадрового дефицита в здравоохранении мы можем разрешить за 3-5 лет", - отметил губернатор Василий Орлов.
Кроме того, целевой набор в Амурскую медицинскую академию в 2025 году на 40% больше прошлогоднего показателя. Со старшеклассниками велась активная профориентация, отмечают в минздраве региона.
В этом году 118 человек смогут принять на "Лечебное дело" и 20 – на "Педиатрию". Студенты, зачисленные на целевое обучение, получают бесплатное высшее образование, дополнительные выплаты, гарантию места практики и последующего трудоустройства. Документы можно подать в том числе через цифровую платформу "Работа России". Министерством здравоохранения уже размещены актуальные предложения, исходя из потребности муниципальных образований области.
По поручению губернатора в области продолжают закупать квартиры для медицинских работников. На сегодняшний день в Тынде уже приобретены две двухкомнатные квартиры, а в Серышеве и Сковородине – по одному трёхкомнатному жилью. В Мазановском округе идет процедура закупки недвижимости. Также предусмотрены средства на приобретение жилья в Шимановске и Свободном. Кроме того, прорабатывается вопрос о приобретении двух квартир в Райчихинске и Белогорске. Жилье закрепят за больницами и будут предоставлять специалистам, приехавшим туда работать, отмечают в правительстве.
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Амурская областьОбществоСвободныйТындаБелогорскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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