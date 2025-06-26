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Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции - РИА Новости, 26.06.2025
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01:16 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/polsha-2025473151.html
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции - РИА Новости, 26.06.2025
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:16:00+03:00
2025-06-26T01:16:00+03:00
в мире
польша
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латвия
владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента. "За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против - 15, трое воздержались", - говорится в сообщении. Далее закон поступит на рассмотрение в сенат, а после на подпись президенту. Рассмотрение данного документа было инициировано кабинетом министров Польши. Представляя законопроект, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе". "Польша не может быть связана чем-либо, что препятствующим защите нашей родины", - добавил он. Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин в качестве средства вооруженной борьбы, их хранение, изготовление и передачу, а также предписывает их уничтожение. Польша подписала Конвенцию 4 декабря 1997 года, но ратифицировала ее только в 2012 году. В середине марта денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В минувший четверг решение о денонсации Оттавской конвенции принял парламент Финляндии. Ранее на такой шаг решались страны Балтии.
https://ria.ru/20250318/finlyandiya-2005703359.html
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в мире, польша, эстония, латвия, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Эстония, Латвия, Владислав Косиняк-Камыш
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции о запрещении мин

© Flickr / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Flickr / Lukas Plewnia
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента.
"За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против - 15, трое воздержались", - говорится в сообщении.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Финские политики призвали к выходу страны из Оттавской конвенции
18 марта, 13:52
Далее закон поступит на рассмотрение в сенат, а после на подпись президенту.
Рассмотрение данного документа было инициировано кабинетом министров Польши. Представляя законопроект, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе".
"Польша не может быть связана чем-либо, что препятствующим защите нашей родины", - добавил он.
Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин в качестве средства вооруженной борьбы, их хранение, изготовление и передачу, а также предписывает их уничтожение. Польша подписала Конвенцию 4 декабря 1997 года, но ратифицировала ее только в 2012 году.
В середине марта денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В минувший четверг решение о денонсации Оттавской конвенции принял парламент Финляндии. Ранее на такой шаг решались страны Балтии.
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
18 марта, 11:24
 
В миреПольшаЭстонияЛатвияВладислав Косиняк-Камыш
 
 
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