https://ria.ru/20250626/polsha-2025473151.html

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции - РИА Новости, 26.06.2025

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T01:16:00+03:00

2025-06-26T01:16:00+03:00

2025-06-26T01:16:00+03:00

в мире

польша

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латвия

владислав косиняк-камыш

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ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента. "За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против - 15, трое воздержались", - говорится в сообщении. Далее закон поступит на рассмотрение в сенат, а после на подпись президенту. Рассмотрение данного документа было инициировано кабинетом министров Польши. Представляя законопроект, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе". "Польша не может быть связана чем-либо, что препятствующим защите нашей родины", - добавил он. Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин в качестве средства вооруженной борьбы, их хранение, изготовление и передачу, а также предписывает их уничтожение. Польша подписала Конвенцию 4 декабря 1997 года, но ратифицировала ее только в 2012 году. В середине марта денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В минувший четверг решение о денонсации Оттавской конвенции принял парламент Финляндии. Ранее на такой шаг решались страны Балтии.

https://ria.ru/20250318/finlyandiya-2005703359.html

https://ria.ru/20250318/ministry-2005665767.html

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в мире, польша, эстония, латвия, владислав косиняк-камыш