https://ria.ru/20250626/podpole-2025478973.html

Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках

Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках - РИА Новости, 26.06.2025

Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках

Киевский режим создал настолько плохие условия для жителей оккупированного Херсона, что некоторые люди вынуждены искать продукты и вещи на помойках, сообщил РИА РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T03:40:00+03:00

2025-06-26T03:40:00+03:00

2025-06-26T05:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

россия

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Киевский режим создал настолько плохие условия для жителей оккупированного Херсона, что некоторые люди вынуждены искать продукты и вещи на помойках, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передавший сообщения местных жителей. "В Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей. Из РФ тоже можно получать (деньги – ред.) через посредника в тг-каналах", - привел слова жителя Херсона собеседник агентства. По его словам, местные жители придумывают обходные пути для получения помощи со стороны близких, через получение специальных карт, которые приходят домой по почте с возможностью открывать собственный счет без необходимости идти в банк. "Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX (украинский аналог Avito – ред.). Не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны", - передает слова местного жителя Херсона собеседник агентства. По его словам, местным уклонистам от военной службы выгодно дружить с бездомными, которые могут менять найденные в мусорных баках предметы на кипяток или приготовленную дома еду.

https://ria.ru/20250619/vzyatki-2023773535.html

https://ria.ru/20250618/programma-2023620152.html

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херсон, россия, сергей лебедев, avito