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Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 26.06.2025 (обновлено: 05:44 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/podpole-2025478973.html
Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках
Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках - РИА Новости, 26.06.2025
Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках
Киевский режим создал настолько плохие условия для жителей оккупированного Херсона, что некоторые люди вынуждены искать продукты и вещи на помойках, сообщил РИА РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:40:00+03:00
2025-06-26T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
россия
сергей лебедев
avito
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Киевский режим создал настолько плохие условия для жителей оккупированного Херсона, что некоторые люди вынуждены искать продукты и вещи на помойках, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передавший сообщения местных жителей. "В Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей. Из РФ тоже можно получать (деньги – ред.) через посредника в тг-каналах", - привел слова жителя Херсона собеседник агентства. По его словам, местные жители придумывают обходные пути для получения помощи со стороны близких, через получение специальных карт, которые приходят домой по почте с возможностью открывать собственный счет без необходимости идти в банк. "Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX (украинский аналог Avito – ред.). Не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны", - передает слова местного жителя Херсона собеседник агентства. По его словам, местным уклонистам от военной службы выгодно дружить с бездомными, которые могут менять найденные в мусорных баках предметы на кипяток или приготовленную дома еду.
https://ria.ru/20250619/vzyatki-2023773535.html
https://ria.ru/20250618/programma-2023620152.html
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херсон, россия, сергей лебедев, avito
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Сергей Лебедев, Avito
Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках

Жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Киевский режим создал настолько плохие условия для жителей оккупированного Херсона, что некоторые люди вынуждены искать продукты и вещи на помойках, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передавший сообщения местных жителей.
Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей. Из РФ тоже можно получать (деньги – ред.) через посредника в тг-каналах", - привел слова жителя Херсона собеседник агентства.
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По его словам, местные жители придумывают обходные пути для получения помощи со стороны близких, через получение специальных карт, которые приходят домой по почте с возможностью открывать собственный счет без необходимости идти в банк.
"Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX (украинский аналог Avito – ред.). Не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны", - передает слова местного жителя Херсона собеседник агентства.
По его словам, местным уклонистам от военной службы выгодно дружить с бездомными, которые могут менять найденные в мусорных баках предметы на кипяток или приготовленную дома еду.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияСергей ЛебедевAvito
 
 
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