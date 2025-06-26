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Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках
Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках - РИА Новости, 26.06.2025
Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках
Киевский режим создал настолько плохие условия для жителей оккупированного Херсона, что некоторые люди вынуждены искать продукты и вещи на помойках, сообщил РИА РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:40:00+03:00
2025-06-26T03:40:00+03:00
2025-06-26T05:44:00+03:00
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Киевский режим создал настолько плохие условия для жителей оккупированного Херсона, что некоторые люди вынуждены искать продукты и вещи на помойках, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передавший сообщения местных жителей. "В Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей. Из РФ тоже можно получать (деньги – ред.) через посредника в тг-каналах", - привел слова жителя Херсона собеседник агентства. По его словам, местные жители придумывают обходные пути для получения помощи со стороны близких, через получение специальных карт, которые приходят домой по почте с возможностью открывать собственный счет без необходимости идти в банк. "Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX (украинский аналог Avito – ред.). Не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны", - передает слова местного жителя Херсона собеседник агентства. По его словам, местным уклонистам от военной службы выгодно дружить с бездомными, которые могут менять найденные в мусорных баках предметы на кипяток или приготовленную дома еду.
https://ria.ru/20250619/vzyatki-2023773535.html
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херсон, россия, сергей лебедев, avito
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Сергей Лебедев, Avito
Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках
Жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках