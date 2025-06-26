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Верховный лидер Ирана заявил о победе в противостоянии с США - РИА Новости, 26.06.2025
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13:23 26.06.2025 (обновлено: 13:32 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/pobeda-2025544831.html
Верховный лидер Ирана заявил о победе в противостоянии с США
Верховный лидер Ирана заявил о победе в противостоянии с США - РИА Новости, 26.06.2025
Верховный лидер Ирана заявил о победе в противостоянии с США
Тегеран одержал победу в противостоянии с США после того, как Вашингтон нанес удары по ядерным объектам Ирана, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:23:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Тегеран одержал победу в противостоянии с США после того, как Вашингтон нанес удары по ядерным объектам Ирана, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.Ранее Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем в результате 12-дневного противостояния."Второе поздравление связано с победой нашего любимого Ирана над американским режимом. США вступили в прямой конфликт (с Ираном – ред.), поскольку они понимали, Израиль будет полностью уничтожен. Но они не достигли никаких результатов. Здесь снова победил Иран, дав в ответ США суровую пощечину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Хаменеи.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/ssha-2025456309.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, али хаменеи, дональд трамп, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Верховный лидер Ирана заявил о победе в противостоянии с США

Хаменеи заявил о победе в противостоянии с США

© Getty Images / Anadolu/Iranian Religious Leader Press OfficeВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Iranian Religious Leader Press Office
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Тегеран одержал победу в противостоянии с США после того, как Вашингтон нанес удары по ядерным объектам Ирана, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Ранее Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем в результате 12-дневного противостояния.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана
25 июня, 21:19
"Второе поздравление связано с победой нашего любимого Ирана над американским режимом. США вступили в прямой конфликт (с Ираном – ред.), поскольку они понимали, Израиль будет полностью уничтожен. Но они не достигли никаких результатов. Здесь снова победил Иран, дав в ответ США суровую пощечину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Хаменеи.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США дали Израилю свободу действий, если Иран нарушит перемирие, пишет WP
25 июня, 10:47
 
В миреИранТегеран (город)СШААли ХаменеиДональд ТрампИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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