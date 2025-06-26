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Кремль ответил на вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 26.06.2025
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15:22 26.06.2025 (обновлено: 15:35 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/peskov-2025578620.html
Кремль ответил на вопрос о переговорах с Украиной
Кремль ответил на вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 26.06.2025
Кремль ответил на вопрос о переговорах с Украиной
Пока подвижек по дате нового раунда переговоров России и Украины нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:22:00+03:00
2025-06-26T15:35:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
стамбул
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пока подвижек по дате нового раунда переговоров России и Украины нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, есть ли подвижки по дате нового раунда переговоров.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250626/putin-2025579091.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, стамбул, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Стамбул, В мире
Кремль ответил на вопрос о переговорах с Украиной

Песков: подвижек по дате нового раунда переговоров с Украиной нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пока подвижек по дате нового раунда переговоров России и Украины нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, есть ли подвижки по дате нового раунда переговоров.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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