https://ria.ru/20250626/peredacha-2025522932.html

Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных

Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных - РИА Новости, 26.06.2025

Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных

Задержана жительница Новороссийска, передававшая украинскому куратору сведения о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО; против нее возбуждено дело о... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:49:00+03:00

2025-06-26T11:49:00+03:00

2025-06-26T11:50:00+03:00

новороссийск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

киев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержана жительница Новороссийска, передававшая украинскому куратору сведения о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО; против нее возбуждено дело о государственной измене, а Киев извлечь пользы из этой информации не смог, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ в Новороссийске пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к государственной измене... Подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что благодаря принятым мерам "поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено". По данному факту расследуется дело по статье 275 УК России ("Государственная измена"). Фигурантка дела арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ вновь обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025256952.html

новороссийск

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, киев, происшествия