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Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных - РИА Новости, 26.06.2025
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11:49 26.06.2025 (обновлено: 11:50 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/peredacha-2025522932.html
Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных
Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных - РИА Новости, 26.06.2025
Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных
Задержана жительница Новороссийска, передававшая украинскому куратору сведения о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО; против нее возбуждено дело о... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:49:00+03:00
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новороссийск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
киев
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержана жительница Новороссийска, передававшая украинскому куратору сведения о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО; против нее возбуждено дело о государственной измене, а Киев извлечь пользы из этой информации не смог, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ в Новороссийске пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к государственной измене... Подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что благодаря принятым мерам "поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено". По данному факту расследуется дело по статье 275 УК России ("Государственная измена"). Фигурантка дела арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ вновь обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html
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новороссийск
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новороссийск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, киев, происшествия
Новороссийск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Киев, Происшествия
Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных

В Новороссийске задержали жительницу, передававшую Киеву данные об объектах ПВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержана жительница Новороссийска, передававшая украинскому куратору сведения о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО; против нее возбуждено дело о государственной измене, а Киев извлечь пользы из этой информации не смог, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в Новороссийске пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к государственной измене... Подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что благодаря принятым мерам "поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено".
По данному факту расследуется дело по статье 275 УК России ("Государственная измена"). Фигурантка дела арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ вновь обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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НовороссийскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияКиевПроисшествия
 
 
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