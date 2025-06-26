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В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год - РИА Новости, 26.06.2025
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20:46 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/pentagon-2025671297.html
В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год
В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год - РИА Новости, 26.06.2025
В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год
Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год предусматривает расходы на содержание 287 боевых кораблей американских Военно-морских сил и строительство... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год предусматривает расходы на содержание 287 боевых кораблей американских Военно-морских сил и строительство еще 19 новых, заявили в четверг в Пентагоне. "Для Военно-морских сил на 2026 финансовый год запрашивается поддержка 287 боевых кораблей по различным ключевым платформам", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства. Комментируя увеличение флота, она отметила, что запрашиваемый бюджет включает средства на строительство 19 новых кораблей, двух подводных лодок класса "Вирджиния" на сумму 11 миллиардов долларов, одной субмарины класса "Колумбия" стоимостью также 11 миллиардов долларов, а также 2,5 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей верфей по строительству атомного флота.
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сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год

Пентагон: оборонный бюджет США предусматривает расходы на 287 боевых кораблей

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год предусматривает расходы на содержание 287 боевых кораблей американских Военно-морских сил и строительство еще 19 новых, заявили в четверг в Пентагоне.
"Для Военно-морских сил на 2026 финансовый год запрашивается поддержка 287 боевых кораблей по различным ключевым платформам", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Комментируя увеличение флота, она отметила, что запрашиваемый бюджет включает средства на строительство 19 новых кораблей, двух подводных лодок класса "Вирджиния" на сумму 11 миллиардов долларов, одной субмарины класса "Колумбия" стоимостью также 11 миллиардов долларов, а также 2,5 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей верфей по строительству атомного флота.
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