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В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год
В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год - РИА Новости, 26.06.2025
В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год
Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год предусматривает расходы на содержание 287 боевых кораблей американских Военно-морских сил и строительство... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год предусматривает расходы на содержание 287 боевых кораблей американских Военно-морских сил и строительство еще 19 новых, заявили в четверг в Пентагоне. "Для Военно-морских сил на 2026 финансовый год запрашивается поддержка 287 боевых кораблей по различным ключевым платформам", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства. Комментируя увеличение флота, она отметила, что запрашиваемый бюджет включает средства на строительство 19 новых кораблей, двух подводных лодок класса "Вирджиния" на сумму 11 миллиардов долларов, одной субмарины класса "Колумбия" стоимостью также 11 миллиардов долларов, а также 2,5 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей верфей по строительству атомного флота.
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В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год
Пентагон: оборонный бюджет США предусматривает расходы на 287 боевых кораблей
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год предусматривает расходы на содержание 287 боевых кораблей американских Военно-морских сил и строительство еще 19 новых, заявили в четверг в Пентагоне.
"Для Военно-морских сил на 2026 финансовый год запрашивается поддержка 287 боевых кораблей по различным ключевым платформам", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Комментируя увеличение флота, она отметила, что запрашиваемый бюджет включает средства на строительство 19 новых кораблей, двух подводных лодок класса "Вирджиния" на сумму 11 миллиардов долларов, одной субмарины класса "Колумбия" стоимостью также 11 миллиардов долларов, а также 2,5 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей верфей по строительству атомного флота.