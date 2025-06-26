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Хегсет рассказал, сколько займет оценка удара по Ирану - РИА Новости, 26.06.2025
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16:59 26.06.2025 (обновлено: 17:00 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/pentagon-2025604786.html
Хегсет рассказал, сколько займет оценка удара по Ирану
Хегсет рассказал, сколько займет оценка удара по Ирану - РИА Новости, 26.06.2025
Хегсет рассказал, сколько займет оценка удара по Ирану
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что оценка удара ВВС США по ядерным объектам Ирана займет недели или месяцы. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:59:00+03:00
2025-06-26T17:00:00+03:00
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пит хегсет
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что оценка удара ВВС США по ядерным объектам Ирана займет недели или месяцы. "Если хотите узнать, что происходит в Фордо, лучше пойдите туда с большой лопатой. Никто не может оценить сейчас. Все, кто понимает разрушительную силу оружия, признают его опустошительный эффект", - заявил Хегсет журналистам в Пентагоне. По его словам, до окончательной оценки "предстоят недели и месяцы". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250626/ssha-2025567171.html
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в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Хегсет рассказал, сколько займет оценка удара по Ирану

Хегсет: оценка удара ВВС США по Ирану займет недели или месяцы

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что оценка удара ВВС США по ядерным объектам Ирана займет недели или месяцы.
"Если хотите узнать, что происходит в Фордо, лучше пойдите туда с большой лопатой. Никто не может оценить сейчас. Все, кто понимает разрушительную силу оружия, признают его опустошительный эффект", - заявил Хегсет журналистам в Пентагоне.
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По его словам, до окончательной оценки "предстоят недели и месяцы".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреИранСШАИзраильПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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