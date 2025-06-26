https://ria.ru/20250626/pentagon-2025589187.html

В Пентагоне назвали атаку на Иран результатом 15-летней подготовки

В Пентагоне назвали атаку на Иран результатом 15-летней подготовки - РИА Новости, 26.06.2025

В Пентагоне назвали атаку на Иран результатом 15-летней подготовки

Июньская атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных и развития технологий, заявил председатель Объединенного комитета... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:01:00+03:00

2025-06-26T16:01:00+03:00

2025-06-26T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Июньская атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных и развития технологий, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн. "Операция "Полуночный молот" стала кульминацией 15 лет невероятной работы - пилотов, экипажей заправщиков, специалистов по оружию, тех, кто его создавал, и тех, кто загружал его на самолеты", - сказал он. По словам Кейна, удар по иранскому объекту в Фордо был тщательно просчитан. "Команда DTRA с высокой степенью уверенности определила уязвимые элементы объекта, и оружие было разработано и применено так, чтобы достичь нужного эффекта", - отметил он. Кейн также рассказал, что на начальном этапе программы MOP (Massive Ordnance Penetrator) в ней участвовало множество докторов наук. "Втайне мы стали крупнейшими пользователями суперкомпьютерных мощностей в США", - добавил он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран"выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250626/iran-2025558433.html

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Испытания бетонобойного оружия, использовавшегося для ударов по Ирану Атака США на Иран, получившая название "Полуночный молот", стала результатом 15-летней подготовки. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн. Он же добавил, что удар по иранскому объекту в Фордо был тщательно просчитан. На видео – испытания бетонобойного оружия, использовавшегося для ударов. 🟦 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-26T16:01 true PT1M02S

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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране