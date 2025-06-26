https://ria.ru/20250626/pentagon-2025587952.html

В Пентагоне заявили, что продолжают анализ итогов атак США на Иран

В Пентагоне заявили, что продолжают анализ итогов атак США на Иран - РИА Новости, 26.06.2025

В Пентагоне заявили, что продолжают анализ итогов атак США на Иран

Военные и разведка США продолжают анализ информации об итогах американской атаки на Иран для окончательной оценки результатов ударов, заявил в четверг шеф... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:57:00+03:00

2025-06-26T15:57:00+03:00

2025-06-26T16:07:00+03:00

в мире

сша

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пит хегсет

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Военные и разведка США продолжают анализ информации об итогах американской атаки на Иран для окончательной оценки результатов ударов, заявил в четверг шеф Пентагона Пит Хегсет. "Могу вас заверить, что председатель (объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн - ред.) и его персонал, разведывательное сообщество, наши сотрудники и другие проводят все необходимые оценки, чтобы убедиться, что миссия действительно была успешной", - сообщил Хегсет журналистам на брифинге.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025407847.html

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в мире, сша, иран, пит хегсет, министерство обороны сша