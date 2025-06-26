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В Пентагоне заявили, что продолжают анализ итогов атак США на Иран - РИА Новости, 26.06.2025
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15:57 26.06.2025 (обновлено: 16:07 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/pentagon-2025587952.html
В Пентагоне заявили, что продолжают анализ итогов атак США на Иран
В Пентагоне заявили, что продолжают анализ итогов атак США на Иран - РИА Новости, 26.06.2025
В Пентагоне заявили, что продолжают анализ итогов атак США на Иран
Военные и разведка США продолжают анализ информации об итогах американской атаки на Иран для окончательной оценки результатов ударов, заявил в четверг шеф... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:57:00+03:00
2025-06-26T16:07:00+03:00
в мире
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пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Военные и разведка США продолжают анализ информации об итогах американской атаки на Иран для окончательной оценки результатов ударов, заявил в четверг шеф Пентагона Пит Хегсет. "Могу вас заверить, что председатель (объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн - ред.) и его персонал, разведывательное сообщество, наши сотрудники и другие проводят все необходимые оценки, чтобы убедиться, что миссия действительно была успешной", - сообщил Хегсет журналистам на брифинге.
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в мире, сша, иран, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Пит Хегсет, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что продолжают анализ итогов атак США на Иран

Глава Пентагона Хегсет: разведка изучает данные об итогах атаки США на Иран

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Военные и разведка США продолжают анализ информации об итогах американской атаки на Иран для окончательной оценки результатов ударов, заявил в четверг шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Могу вас заверить, что председатель (объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн - ред.) и его персонал, разведывательное сообщество, наши сотрудники и другие проводят все необходимые оценки, чтобы убедиться, что миссия действительно была успешной", - сообщил Хегсет журналистам на брифинге.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп предложил вернуть Пентагону название "министерство войны"
25 июня, 17:59
 
В миреСШАИранПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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