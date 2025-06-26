Рейтинг@Mail.ru
Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/otryad-2025488229.html
Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать
Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать - РИА Новости, 26.06.2025
Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать
Российские военные вынуждены переучивать перешедших на сторону РФ бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:33:00+03:00
2025-06-26T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
польша
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769823_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_8d67851257cd1a6cb8179a489306f19e.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Российские военные вынуждены переучивать перешедших на сторону РФ бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". "Нюанс в том, что мы переучиваем все заново, потому что все не так, как нам объясняли. Мы вообще никак не были подготовлены к тем условиям, куда нас отправят. Когда мы вступили в отряд Мартына Пушкаря, то российское командование оценило наши навыки как нулевые, по той причине, что мы не получили нужной подготовки для ведения данных боевых действий", — сказал "Щука". По его словам, это связано с тем, что обучение украинских военных в Польше не соответствует специфике и реалиями современных боевых действий. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025483436.html
россия
польша
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769823_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_a4b9e7f648488f6863b944a7fe5d5e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать

Российские военные вынуждены переучивать перешедших на сторону РФ солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений на полигоне
Подготовка штурмовых подразделений на полигоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Подготовка штурмовых подразделений на полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Российские военные вынуждены переучивать перешедших на сторону РФ бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
"Нюанс в том, что мы переучиваем все заново, потому что все не так, как нам объясняли. Мы вообще никак не были подготовлены к тем условиям, куда нас отправят. Когда мы вступили в отряд Мартына Пушкаря, то российское командование оценило наши навыки как нулевые, по той причине, что мы не получили нужной подготовки для ведения данных боевых действий", — сказал "Щука".
По его словам, это связано с тем, что обучение украинских военных в Польше не соответствует специфике и реалиями современных боевых действий.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше
Вчера, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПольшаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала