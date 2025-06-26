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Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать
Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать - РИА Новости, 26.06.2025
Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать
Российские военные вынуждены переучивать перешедших на сторону РФ бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:33:00+03:00
2025-06-26T07:33:00+03:00
2025-06-26T07:33:00+03:00
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запорожская область
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Российские военные вынуждены переучивать перешедших на сторону РФ бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". "Нюанс в том, что мы переучиваем все заново, потому что все не так, как нам объясняли. Мы вообще никак не были подготовлены к тем условиям, куда нас отправят. Когда мы вступили в отряд Мартына Пушкаря, то российское командование оценило наши навыки как нулевые, по той причине, что мы не получили нужной подготовки для ведения данных боевых действий", — сказал "Щука". По его словам, это связано с тем, что обучение украинских военных в Польше не соответствует специфике и реалиями современных боевых действий. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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россия, польша, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать
Российские военные вынуждены переучивать перешедших на сторону РФ солдат ВСУ