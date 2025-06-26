https://ria.ru/20250626/oreshnik-2025506760.html

СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике"

СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике"

Слова президента России Владимира Путина о серийном производстве ракетного комплекса "Орешник" стали плохими новостями для Североатлантического альянса, пишет... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:26:00+03:00

2025-06-26T10:26:00+03:00

2025-06-26T17:09:00+03:00

россия

украина

владимир путин

брикс

нато

в мире

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о серийном производстве ракетного комплекса "Орешник" стали плохими новостями для Североатлантического альянса, пишет независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Фактически это означает, что Россия уже располагает запасами этого современного оружия, что, мягко говоря, представляет собой однозначно плохие новости для НАТО", — предположил обозреватель.Путин 23 июня заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса.Президент 21 ноября прошлого года сообщил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025502081.html

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россия, украина, владимир путин, брикс, нато, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"