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СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике"
СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике"
Слова президента России Владимира Путина о серийном производстве ракетного комплекса "Орешник" стали плохими новостями для Североатлантического альянса, пишет... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:26:00+03:00
2025-06-26T10:26:00+03:00
2025-06-26T17:09:00+03:00
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ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о серийном производстве ракетного комплекса "Орешник" стали плохими новостями для Североатлантического альянса, пишет независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Фактически это означает, что Россия уже располагает запасами этого современного оружия, что, мягко говоря, представляет собой однозначно плохие новости для НАТО", — предположил обозреватель.Путин 23 июня заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса.Президент 21 ноября прошлого года сообщил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.
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россия, украина, владимир путин, брикс, нато, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Украина, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике"
InfoBRICS: слова Путина об "Орешнике" стали плохими новостями для НАТО