Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 26.06.2025 (обновлено: 17:09 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/oreshnik-2025506760.html
СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике"
СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике"
Слова президента России Владимира Путина о серийном производстве ракетного комплекса "Орешник" стали плохими новостями для Североатлантического альянса, пишет... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:26:00+03:00
2025-06-26T17:09:00+03:00
россия
украина
владимир путин
брикс
нато
в мире
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025151764_0:645:2048:1797_1920x0_80_0_0_7804f0dacbb080a0f02ef14ce5076aad.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о серийном производстве ракетного комплекса "Орешник" стали плохими новостями для Североатлантического альянса, пишет независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.&quot;Фактически это означает, что Россия уже располагает запасами этого современного оружия, что, мягко говоря, представляет собой однозначно плохие новости для НАТО&quot;, — предположил обозреватель.Путин 23 июня заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса.Президент 21 ноября прошлого года сообщил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025502081.html
https://ria.ru/20250626/tramp-2025495235.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025151764_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_f389d9f8596285c3358e3b7355316028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, брикс, нато, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Украина, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
СМИ сообщили плохие новости для Запада после слов Путина об "Орешнике"

InfoBRICS: слова Путина об "Орешнике" стали плохими новостями для НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о серийном производстве ракетного комплекса "Орешник" стали плохими новостями для Североатлантического альянса, пишет независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
«

"Фактически это означает, что Россия уже располагает запасами этого современного оружия, что, мягко говоря, представляет собой однозначно плохие новости для НАТО", — предположил обозреватель.

Церемония фотографирования на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО
Вчера, 10:03
Путин 23 июня заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса.
Президент 21 ноября прошлого года сообщил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп дал неожиданную клятву о России на саммите НАТО
Вчера, 09:15
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинБРИКСНАТОВ миреРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала