https://ria.ru/20250626/omsk-2025543907.html

В Омске пьяный мужчина решил угнать автомобиль, чтобы доехать домой

В Омске пьяный мужчина решил угнать автомобиль, чтобы доехать домой - РИА Новости, 26.06.2025

В Омске пьяный мужчина решил угнать автомобиль, чтобы доехать домой

Пьяный босой житель Омска решил угнать автомобиль Volkswagen, чтобы доехать до дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:21:00+03:00

2025-06-26T13:21:00+03:00

2025-06-26T13:24:00+03:00

происшествия

омск

москаленский район

омская область

volkswagen group

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ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Пьяный босой житель Омска решил угнать автомобиль Volkswagen, чтобы доехать до дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Житель Москаленского района Омской области приехал в Омск к дочери. Он припарковал свой Volkswagen Polo у нее во дворе на улице Химиков, оставив его открытым, чтобы вытащить вещи. Когда мужчина вернулся, то обнаружил, что машина исчезла. "Личность босого мужчины, который сначала откатил автомобиль, а потом сел, нашел в салоне ключи и поехал, полицейские установили по горячим следам, задержав его в соседнем квартале. Машину изъяли. Фигурант решил доехать на чужой машине до дома. Преступление он совершил, будучи в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в пресс-службе. На босоногого автоугонщика возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Теперь мужчина может получить реальный срок - до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250618/ugon-2023678732.html

омск

москаленский район

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происшествия, омск, москаленский район, омская область, volkswagen group