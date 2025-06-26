https://ria.ru/20250626/omsk-2025543907.html
В Омске пьяный мужчина решил угнать автомобиль, чтобы доехать домой
В Омске пьяный мужчина решил угнать автомобиль, чтобы доехать домой - РИА Новости, 26.06.2025
В Омске пьяный мужчина решил угнать автомобиль, чтобы доехать домой
Пьяный босой житель Омска решил угнать автомобиль Volkswagen, чтобы доехать до дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:21:00+03:00
2025-06-26T13:21:00+03:00
2025-06-26T13:24:00+03:00
происшествия
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ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Пьяный босой житель Омска решил угнать автомобиль Volkswagen, чтобы доехать до дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Житель Москаленского района Омской области приехал в Омск к дочери. Он припарковал свой Volkswagen Polo у нее во дворе на улице Химиков, оставив его открытым, чтобы вытащить вещи. Когда мужчина вернулся, то обнаружил, что машина исчезла. "Личность босого мужчины, который сначала откатил автомобиль, а потом сел, нашел в салоне ключи и поехал, полицейские установили по горячим следам, задержав его в соседнем квартале. Машину изъяли. Фигурант решил доехать на чужой машине до дома. Преступление он совершил, будучи в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в пресс-службе. На босоногого автоугонщика возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Теперь мужчина может получить реальный срок - до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, омск, москаленский район, омская область, volkswagen group
Происшествия, Омск, Москаленский район, Омская область, Volkswagen Group
В Омске пьяный мужчина решил угнать автомобиль, чтобы доехать домой
В Омске пьяный босой мужчина решил угнать автомобиль, чтобы доехать домой