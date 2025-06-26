https://ria.ru/20250626/obmen-2025601347.html
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными согласно достигнутым договоренностям, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:49:00+03:00
2025-06-26T16:49:00+03:00
2025-06-26T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными согласно достигнутым договоренностям, сообщил источник РИА Новости."Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что обмен был паритетным. Работа двух сторон по этой тематике продолжится. Как сообщил сегодня ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после завершения работы по обмену настанет время определиться со временем проведения нового раунда переговоров. При этом подвижек по следующему этапу переговоров нет, уточнил он.
https://ria.ru/20250623/kreml-2024799629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, пленные
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, пленные
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник
Россия и Украина провели 26 июня очередной этап обмена пленными