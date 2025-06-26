Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 26.06.2025 (обновлено: 17:01 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/obmen-2025601347.html
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными согласно достигнутым договоренностям, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:49:00+03:00
2025-06-26T17:01:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
пленные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022063374_0:85:1460:906_1920x0_80_0_0_ea7bcbbe99fe634baf75edfc6d892f9c.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными согласно достигнутым договоренностям, сообщил источник РИА Новости.&quot;Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной&quot;, - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что обмен был паритетным. Работа двух сторон по этой тематике продолжится. Как сообщил сегодня ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после завершения работы по обмену настанет время определиться со временем проведения нового раунда переговоров. При этом подвижек по следующему этапу переговоров нет, уточнил он.
https://ria.ru/20250623/kreml-2024799629.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022063374_111:0:1319:906_1920x0_80_0_0_9309b85e1f1da52469e80243a88c8731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, пленные
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, пленные
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник

Россия и Украина провели 26 июня очередной этап обмена пленными

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена
Автобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Автобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными согласно достигнутым договоренностям, сообщил источник РИА Новости.
«

"Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что обмен был паритетным. Работа двух сторон по этой тематике продолжится.
Как сообщил сегодня ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после завершения работы по обмену настанет время определиться со временем проведения нового раунда переговоров. При этом подвижек по следующему этапу переговоров нет, уточнил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Россия и Украина продолжают обмен пленными, сообщил Кремль
23 июня, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ мирепленные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала