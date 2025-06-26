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Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 26.06.2025 (обновлено: 17:30 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/obmen--2025602333.html
Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными
Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными - РИА Новости, 26.06.2025
Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными
Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:52:00+03:00
2025-06-26T17:30:00+03:00
россия
украина
стамбул
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.&quot;Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной&quot;, — сказал он. Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250622/zakharova-2024576417.html
https://ria.ru/20250626/kosachev-2025541204.html
россия
украина
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Российские бойцы вернулись домой из украинского плена
Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео
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россия, украина, стамбул
Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине

Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
«

"Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", — сказал он.

  • Минобороны подтвердило состоявшийся обмен.
  • Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии.
  • Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
  • Всех вернувшихся из плена доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".
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Захарова оценила переговоры России и Украины
22 июня, 08:10

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Вчера, 13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбул
 
 
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