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Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными
Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными - РИА Новости, 26.06.2025
Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными
Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:52:00+03:00
2025-06-26T16:52:00+03:00
2025-06-26T17:30:00+03:00
россия
украина
стамбул
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", — сказал он. Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250622/zakharova-2024576417.html
https://ria.ru/20250626/kosachev-2025541204.html
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Российские бойцы вернулись домой из украинского плена
Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео
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Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине