https://ria.ru/20250626/obmen--2025602333.html

Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными

Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными - РИА Новости, 26.06.2025

Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными

Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:52:00+03:00

2025-06-26T16:52:00+03:00

2025-06-26T17:30:00+03:00

россия

украина

стамбул

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", — сказал он. Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:

https://ria.ru/20250622/zakharova-2024576417.html

https://ria.ru/20250626/kosachev-2025541204.html

россия

украина

стамбул

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Российские бойцы вернулись домой из украинского плена Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео 2025-06-26T16:52 true PT0M20S

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россия, украина, стамбул