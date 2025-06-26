Ростовские ученые создали устройство, спасающее ноги от ампутации
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУМоделирование экзоскелета
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУ
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Устройство для восстановления здоровья ног после травм голеностопного сустава, способное предотвратить удаление ноги даже при тяжелых повреждениях, создали ученые ДГТУ при участии коллег из Ирака. Параметры устройства могут быть настроены лично под каждого пациента. Результаты представлены в Sensors.
Ортезы – устройства, надеваемые на ногу, позволяют больному сохранять подвижность на время лечения и восстановления после травм ног, пояснили специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ). В настоящее время в ортезы устанавливаются датчики силовой чувствительности, позволяющие оценивать нагрузку на ногу при ходьбе.
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"При использовании роботизированных устройств далеко не все разработчики уделяют внимание жалобам больных, а также тому, как различные образцы устройств влияют на формирование походки. Например, поддерживающие скобы не уменьшают напряжения, возникающие в стопе и лодыжке в результате внешних ударов", — рассказал заведующий кафедрой "Робототехника и мехатроника" ДГТУ Андрей Изюмов.
Специалисты университета создали ортез голеностопного сустава, датчики в котором помогают учитывать параметры сил и напряжений, действующих в процессе лечебной гимнастики и ходьбы. Математическая модель ортеза от ДГТУ позволяет согласовывать работу базового и платформенного шарниров с моделью электродвигателя, а также учитывать индивидуальные особенности оператора-пациента.
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУМодель экзоскелета AFO, разработанная при помощи ПО ANSYS
Модель экзоскелета AFO, разработанная при помощи ПО ANSYS
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУ
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© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУСетка модели экзоскелета AFO
Сетка модели экзоскелета AFO
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУ
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© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУРезультаты анализа модели AFO, срок службы модели
Результаты анализа модели AFO, срок службы модели
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУ
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© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУРезультаты анализа модели AFO, деформация модели
Результаты анализа модели AFO, деформация модели
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУ
4 из 4
Модель экзоскелета AFO, разработанная при помощи ПО ANSYS
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУ
1 из 4
Сетка модели экзоскелета AFO
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУ
2 из 4
Результаты анализа модели AFO, срок службы модели
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУ
3 из 4
Результаты анализа модели AFO, деформация модели
© Фото : кафедра "Робототехника и мехатроника" ДГТУ
4 из 4
"С помощью разработанного нами экзоскелетного устройства пациент, которому грозила ампутация ноги, смог успешно пройти восстановление и сохранить ее. Да, ввиду тяжести травмы нога в определенных местах теперь будет пожизненно пребывать в сплющенном состоянии, но главное – пациент не потерял конечность", — добавил ученый.
Заведующий кафедрой "Робототехника и мехатроника" ДГТУ добавил, что часть работ была осуществлена на базе Аль-Нахрейнского университета (Багдад, Ирак). Проведены испытания измерения давления и силы, приложенной между стопой и ортезом с использованием изготовленного электромеханического датчика. По итогам проведенных исследований и в рамках продолжения исследований и доработки результатов на базе Донского государственного технического университета на кафедре "Робототехника и мехатроника" зарегистрированы два патента РФ.
"А в Вавилонском университете (Вавилон, Ирак) проведен кинематический анализ с использованием отслеживающего программного обеспечения для определения угла между бедром и голенью по горизонтальным линиям, а также анализ цикла походки, распределения давления, центра давления, длины шага и анализ следа", — уточнил специалист.
Ученые ДГТУ планируют внедрить свою разработку в ведущих реабилитационных центрах и клиниках РФ, а также уточнить его эффективность в цифрах после экспериментальных исследований устройства на большей группе пациентов.