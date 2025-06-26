https://ria.ru/20250626/nato-2025666485.html

"Путин симпатичнее". Французы пришли в ужас после саммита НАТО

"Путин симпатичнее". Французы пришли в ужас после саммита НАТО - РИА Новости, 26.06.2025

"Путин симпатичнее". Французы пришли в ужас после саммита НАТО

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают поведение представителей стран-членов НАТО на прошедшем саммите в Гааге. РИА Новости, 26.06.2025

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в мире

гаага

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нато

саммит нато

марк рютте

дональд трамп

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают поведение представителей стран-членов НАТО на прошедшем саммите в Гааге."Я не знал, что (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте способен на такое отвратительное раболепие. Мерзость", — написал один из комментаторов."Все это скоро превратится в полный цирк", — отметил другой."Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда", — сыронизировал еще один пользователь."Послушность" союзников… это такое художественное преуменьшение?" — заключили читатели.Вчера агентство Reuters сообщило, что генсек НАТО назвал главу Белого дома папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля.Американский лидер, в свою очередь, охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех".Саммит НАТО прошел 24 и 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250626/rossiya-2025566879.html

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гаага

иран

израиль

сша

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в мире, гаага, иран, израиль, нато, саммит нато, марк рютте, дональд трамп, сша, владимир путин