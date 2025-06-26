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"Путин симпатичнее". Французы пришли в ужас после саммита НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
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20:15 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/nato-2025666485.html
"Путин симпатичнее". Французы пришли в ужас после саммита НАТО
"Путин симпатичнее". Французы пришли в ужас после саммита НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
"Путин симпатичнее". Французы пришли в ужас после саммита НАТО
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают поведение представителей стран-членов НАТО на прошедшем саммите в Гааге. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:15:00+03:00
2025-06-26T20:15:00+03:00
в мире
гаага
иран
израиль
нато
саммит нато
марк рютте
дональд трамп
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают поведение представителей стран-членов НАТО на прошедшем саммите в Гааге."Я не знал, что (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте способен на такое отвратительное раболепие. Мерзость", — написал один из комментаторов."Все это скоро превратится в полный цирк", — отметил другой."Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда", — сыронизировал еще один пользователь."Послушность" союзников… это такое художественное преуменьшение?" — заключили читатели.Вчера агентство Reuters сообщило, что генсек НАТО назвал главу Белого дома папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля.Американский лидер, в свою очередь, охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех".Саммит НАТО прошел 24 и 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025566879.html
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в мире, гаага, иран, израиль, нато, саммит нато, марк рютте, дональд трамп, сша, владимир путин
В мире, Гаага, Иран, Израиль, НАТО, Саммит НАТО, Марк Рютте, Дональд Трамп, США, Владимир Путин

"Путин симпатичнее". Французы пришли в ужас после саммита НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают поведение представителей стран-членов НАТО на прошедшем саммите в Гааге.
"Я не знал, что (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте способен на такое отвратительное раболепие. Мерзость", — написал один из комментаторов.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО
Вчера, 14:34
"Все это скоро превратится в полный цирк", — отметил другой.
"Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда", — сыронизировал еще один пользователь.
"Послушность" союзников… это такое художественное преуменьшение?" — заключили читатели.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"В тюрьму". Поляки пришли в ярость из-за наряда Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 15:38
Вчера агентство Reuters сообщило, что генсек НАТО назвал главу Белого дома папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля.
Американский лидер, в свою очередь, охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех".
Саммит НАТО прошел 24 и 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Церемония фотографирования на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО
Вчера, 10:03
 
В миреГаагаИранИзраильНАТОСаммит НАТОМарк РюттеДональд ТрампСШАВладимир Путин
 
 
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