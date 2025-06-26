https://ria.ru/20250626/moskva-2025576266.html

В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса

В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса - РИА Новости, 26.06.2025

В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса

Создание парка на высоте на месте Московского монорельса начнется в конце июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:11:00+03:00

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общество

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сергей эйзенштейн

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Создание парка на высоте на месте Московского монорельса начнется в конце июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Эту идею в проекте "Активный гражданин" поддержали более 71 процента участников голосования. Монорельс завершит работу 28 июня. Часть эстакады — от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "Улица Сергея Эйзенштейна", — демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируется в 2027 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что альтернативой монорельсу служат удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, а также трамвайные, автобусные и электробусные маршруты — они частично дублируют его трассу. "После закрытия всем сотрудникам монорельсовой системы предложат новые рабочие места в других подразделениях городской транспортной системы", - подчеркивается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250624/moskva-2025084044.html

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общество, москва, россия, сергей эйзенштейн, московское центральное кольцо (мцк)