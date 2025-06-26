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В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса - РИА Новости, 26.06.2025
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15:11 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moskva-2025576266.html
В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса
В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса - РИА Новости, 26.06.2025
В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса
Создание парка на высоте на месте Московского монорельса начнется в конце июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:11:00+03:00
2025-06-26T15:11:00+03:00
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сергей эйзенштейн
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Создание парка на высоте на месте Московского монорельса начнется в конце июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Эту идею в проекте "Активный гражданин" поддержали более 71 процента участников голосования. Монорельс завершит работу 28 июня. Часть эстакады — от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "Улица Сергея Эйзенштейна", — демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируется в 2027 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что альтернативой монорельсу служат удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, а также трамвайные, автобусные и электробусные маршруты — они частично дублируют его трассу. "После закрытия всем сотрудникам монорельсовой системы предложат новые рабочие места в других подразделениях городской транспортной системы", - подчеркивается в сообщении.
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общество, москва, россия, сергей эйзенштейн, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Россия, Сергей Эйзенштейн, Московское центральное кольцо (МЦК)
В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса

Строительство парка на высоте московского монорельса начнется в конце июня

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМосковская монорельсовая дорога
Московская монорельсовая дорога - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Московская монорельсовая дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Создание парка на высоте на месте Московского монорельса начнется в конце июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Эту идею в проекте "Активный гражданин" поддержали более 71 процента участников голосования. Монорельс завершит работу 28 июня. Часть эстакады — от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "Улица Сергея Эйзенштейна", — демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируется в 2027 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что альтернативой монорельсу служат удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, а также трамвайные, автобусные и электробусные маршруты — они частично дублируют его трассу.
"После закрытия всем сотрудникам монорельсовой системы предложат новые рабочие места в других подразделениях городской транспортной системы", - подчеркивается в сообщении.
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ОбществоМоскваРоссияСергей ЭйзенштейнМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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