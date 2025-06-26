https://ria.ru/20250626/moskva-2025547805.html

В Москве женщина получила ожоги после взрыва вейпа

В Москве женщина получила ожоги после взрыва вейпа - РИА Новости, 26.06.2025

В Москве женщина получила ожоги после взрыва вейпа

Женщина с ожогами после взрыва вейпа доставлена в московскую больницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:29:00+03:00

2025-06-26T13:29:00+03:00

2025-06-26T13:29:00+03:00

происшествия

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Женщина с ожогами после взрыва вейпа доставлена в московскую больницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Во время курения неисправный вейп взорвался, загорелась одежда на пострадавшей, в результате чего она получила ожоги. После осмотра пациентке поставлен диагноз: ожог лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, правой кисти и тела. Необходимая медицинская помощь оказывается в ожоговом отделении больницы Иноземцева", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240830/bolezn-1969367876.html

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2025

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происшествия, москва, здоровье - общество