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В Москве женщина получила ожоги после взрыва вейпа
В Москве женщина получила ожоги после взрыва вейпа - РИА Новости, 26.06.2025
В Москве женщина получила ожоги после взрыва вейпа
Женщина с ожогами после взрыва вейпа доставлена в московскую больницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:29:00+03:00
2025-06-26T13:29:00+03:00
2025-06-26T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Женщина с ожогами после взрыва вейпа доставлена в московскую больницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Во время курения неисправный вейп взорвался, загорелась одежда на пострадавшей, в результате чего она получила ожоги. После осмотра пациентке поставлен диагноз: ожог лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, правой кисти и тела. Необходимая медицинская помощь оказывается в ожоговом отделении больницы Иноземцева", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество
В Москве женщина получила ожоги после взрыва вейпа
В Москве женщину с ожогами после взрыва вейпа доставили в больницу